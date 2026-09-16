סגן נשיא ארה"ב, ג'יי. די. ואנס, אמר כי העימות בין ארצות הברית לאיראן צפוי להיכנס בתוך "חודשיים לערך לשלב שונה לחלוטין". בדבריו הסכים ואנס עם הנשיא דונלד טראמפ, שהעריך בשבוע שעבר כי המלחמה עשויה להסתיים זמן קצר לאחר בחירות האמצע בנובמבר.

בריאיון בלעדי ל"ניו יורק פוסט" ציין ואנס כי השליטה האיראנית במצר הורמוז מוסיפה להיחלש לקראת הבחירות. הוא הוסיף כי התנועה המסחרית בנתיב השייט האסטרטגי החלה להתאושש, וכעת היא עומדת על "הרבה יותר מ-50% מהיקפה בשגרה".

"אנחנו לא יכולים לחזות את העתיד, אבל אני חושב שהנשיא צודק כשהוא אומר שהדבר הזה ייכנס בתוך חודשיים לערך לשלב שונה לחלוטין", אמר ואנס. "הוא גם המפקד העליון, ולכן הוא זה שקובע מתי עימותים מתחילים ומתי הם מסתיימים".

ואנס התייחס גם לביקורת הציבורית בארצות הברית: "אני בהחלט מבין את חוסר הסבלנות בקרב העם האמריקני, אבל ארה"ב אינה מנהלת כרגע פעולות התקפיות. פשוט לא. מה שכן קורה הוא שהאיראנים יורים מדי פעם לעבר ספינות מסחריות, בדרך כלל ללא הצלחה".

בהמשך פירט סגן הנשיא את התוכנית האסטרטגית: "יש למעשה שני שלבים למהלך הזה, והשלב הראשון כבר הסתיים. השלב הראשון היה להשמיד את תוכנית הגרעין, את הצבא הקונבנציונלי שלהם ואת היכולת שלהם להקרין עוצמה כפי שעשו עד לפני כמה שנים. השלב השני הוא לוודא שהם לא יוכלו לבנות מחדש את היכולות הללו, ולנסות לשמור ככל האפשר על היציבות העולמית".

דבריו של ואנס נאמרו ימים אחדים לאחר שטראמפ העריך כי העימות יסתיים מיד לאחר בחירות האמצע, בטענה שאיראן "אינה יכולה להחזיק מעמד עוד". טראמפ האשים את טהרן בהארכת העימות בניסיון להשפיע על הבחירות בארה"ב: "הם נואשים להשפיע על הבחירות כדי שתעלה פה הנהגה חלשה, שתעזוב אותם לנפשם ותאפשר להם להשיג נשק גרעיני".

ביום שני אמר טראמפ כי איראן מעוניינת להגיע להסכם עם וושינגטון, והבהיר כי ארה"ב עדיין פתוחה למשא ומתן - אך ציין כי ההחלטה הסופית אם לקיים שיחות תהיה בידיו.

"האומה הכושלת איראן רוצה להגיע לעסקה, ומהר", כתב טראמפ ברשת Truth Social. "אני אקבע אם ארה"ב תבחר לנהל משא ומתן - אפשרות שאנחנו בהחלט פתוחים אליה".