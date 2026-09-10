בכירים בבית הלבן הזהירו בשיחות סגורות את הנשיא דונלד טראמפ כי העימות הצבאי והכלכלי מול איראן עלול להתארך ולהימשך שנים - ואף להימתח עד לתום כהונתו הנוכחית בינואר 2029. כך דווח הלילה (חמישי) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל", מפי מקורות המעורים בפרטים.

לפי הדיווח, סגן הנשיא ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו ויועצים בכירים נוספים דנו באפשרות שטהרן תמשיך להפגין התנגדות לסגר הימי וללחץ הצבאי האמריקני, זאת בניגוד לתחזיותיו הפומביות של טראמפ בדבר סיום מהיר של הסכסוך.

דוברת הבית הלבן, אוליביה ויילס, מסרה בתגובה לדיווח כי "הנשיא טראמפ השמיד את היכולות הצבאיות של איראן ומשתק את מה שנותר מהכלכלה הרעועה שלה באמצעות הסגר הימי העוצמתי ביותר בהיסטוריה העולמית וסנקציות מוחצות". היא הוסיפה כי "רק הנשיא טראמפ יודע מה בכוונתו לעשות ומתי".

הדיווח התפרסם שעות ספורות לאחר שטראמפ אמר לכתבים כי להערכתו המלחמה מול איראן "תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע" בארצו, וטען כי האיראנים "כבר אינם יכולים להחזיק מעמד".

במקביל, התייחס גם רוביו למצב מול איראן במהלך ביקורו באקוודור, ואמר לכתבים כי טהרן תמשיך לשאת בהשלכות על תקיפת כלי שיט של הצי האמריקני, בעוד וושינגטון תתמיד במערכת הלחץ הכלכלי.

"הם ממשיכים לירות על ספינות הצי שלנו, וכאשר הם עושים זאת - הם משלמים מחיר במכליות הנפט שלהם. הם לא פוגעים בספינות שלנו, אך מאבדים חמש מכליות", אמר רוביו.

באשר לתקיפות האמריקניות ביממה האחרונה, הוסיף מזכיר המדינה: "הם איבדו חמש מכליות נוספות אתמול - ארבע ניזוקו ואחת הוטבעה. הם ימשיכו לשלם על כך מחיר, ובינתיים אנחנו נמשיך לחנוק אותם מבחינה כלכלית".