נתניהו: "העולם נסחף בשקר הגדול" (צילום: רועי אברהם/ לע״מ)

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה השתתפו היום (רביעי) בטקס הנחת אבן הפינה לאנדרטה לזכר חללי העדה הנוצרית דוברי השפה הערבית. הטקס נערך ביער לביא, סמוך לצומת גולני.

נתניהו התייחס בנאומו לביקורת הבינלאומית על ישראל ואמר: "אנחנו נמצאים במתקפה עולמית על מדינת ישראל ועל צבא ההגנה לישראל. במתקפה הזאת מציגים את מדינת ישראל ואת חיילי ישראל, לא רק כמבצעי פשעי מלחמה, שזה האבסורד הכי גדול שיכול להיות לומר על הצבא המוסרי ביותר בעולם, הם גם מציגים את מדינת ישראל כרודפת מיעוטים".

ראש הממשלה הציג את ישראל כחריגה ביחסה למיעוטים באזור: "בלב המרחב הענקי הזה, שאין בו מידת חמלה, אין בו מידת קבלה. יש בו כל כך הרבה עוינות, כל כך הרבה קיצוניות, כל כך הרבה רדיפת האחר וחיסול האחר. מדינת ישראל היא כמו אי, אי של קדמה, אי של טולרנטיות, אי של ביטחון".

נתניהו הוסיף כי הדברים נוגעים לכל העדות והתייחס גם לדרוזים בסוריה: "אני אומר את זה לגבי כל העדות, אבל רק לאחרונה נלחמנו בסווידא כדי להציל את אחינו הדרוזים משחיטה מוחלטת, ואנחנו שומרים עליהם גם היום".

בהמשך התמקד בקהילה הנוצרית בישראל ואמר: "ולגבי הקהילה הנוצרית - זה המקום היחיד - מדינת ישראל - שהקהילה הנוצרית פורחת וצומחת. היחיד במזרח התיכון. בכל מקום אחר הם נרדפים, או מהגרים, או נשחטים. רק פה הם מוצאים את המקום, את הבית המשותף לכולנו".

לדברי נתניהו, המציאות שהוא מתאר אינה מקבלת ביטוי מספק בזירה הבינלאומית: "ואתם יודעים את זה, אבל העולם נסחף בשקר הגדול. ואם חוזרים על השקר הגדול פעם אחר פעם אחר פעם - השקר הזה הופך לאמת".

ראש הממשלה קשר את הדברים למעמד הנחת אבן הפינה לאנדרטה: "ולכן באנו היום לנפץ את השקר הזה, ואנחנו מנפצים אותו בעצם המעמד הזה, בעצם העובדה שאנחנו לא רק מגינים על הנוצרים - אני מדבר ספציפית על השקר התורן, הנוצרים מגינים עלינו! כולם יחד".