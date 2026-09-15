בן גביר לנתניהו: "אני אוהב אותך, אבל אני רוצה ממשלת ימין מלא-מלא"

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הגיב למתקפות הליכוד נגדו וטען כי לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו מתדרכת נגד מפלגתו.

בן גביר פנה ישירות לנתניהו והדגיש את תמיכתו בו לאורך השנים: "אדוני ראש הממשלה, אתה יודע כמה אני אוהב אותך. אתה יודע שעוצמה יהודית הייתה נאמנה לך לאורך כל הדרך".

לדבריו, גם כאשר הועלו הצעות לפעול נגד נתניהו, עוצמה יהודית עמדה לצדו: "אתה יודע שגם כשהיו פיתויים, גם כשהגיעו הצעות לעשות נגדך פוטש, אנחנו, בניגוד לחברים אחרים בליכוד, היינו אלה שמנענו את הדבר הזה".

בן גביר הוסיף: "לא מגיע לי שבלשכה שלך יתדרכו כל מיני מדינות מחו"ל ויספרו להם שהם לא רוצים את בן גביר בממשלה. לא מגיע לי שבלשכה שלך יכריזו שאיזנקוט הוא זה שהולך להיות השותף הבא שלך ולא איתמר בן גביר".

עוד הוסיף בן גביר: "לא מגיע לי שתחרים צילומים איתי, שלא תעלה איתי על במות, שתנסה להתחמק ממני כמה שיותר".

את פנייתו חתם בן גביר בהצהרה על הרכב הממשלה שהוא מבקש לראות: "אדוני ראש הממשלה, אני אוהב אותך, אבל אני רוצה ממשלת ימין מלא-מלא".

נתניהו ובן גביר צילום: Yonatan Sindel, Chaim Goldberg/Flash90

דבריו מגיעים לאחר שהליכוד תקף אותו מוקדם יותר בעקבות הקמפיין שמנהלת עוצמה יהודית בנוגע להרכב הממשלה הבאה.

בליכוד מסרו בתגובה לקמפיין, "בן גביר - מספיק עם הבלוף". במפלגה טענו כי נתניהו כבר הבהיר שהממשלה הבאה שיקים תתבסס על המפלגות הקיימות במחנה הלאומי, וקראו לבן גביר להתמקד במניעת הקמת ממשלה עם גדי איזנקוט, יאיר גולן, אביגדור ליברמן והמפלגות הערביות.

העימות התפתח לאחר שעוצמה יהודית הכחישה דיווח שלפיו נתניהו שוחח עם בן גביר והרגיע אותו בנוגע להשתתפות מפלגתו בקואליציה עתידית. בעוצמה יהודית טענו כי לא התקיימה בשבועות האחרונים שיחה כזו ולא הועברו מסרים מסוג זה.

בעוצמה יהודית טענו מוקדם יותר כי נתניהו מעוניין לצרף את איזנקוט לממשלה הבאה במקום בן גביר, וקראו לו להתחייב בפומבי שלא יישב עם איזנקוט ויאיר גולן. במפלגה קשרו את טענותיהם גם למסרים מצד הליכוד בנוגע לממשלת אחדות.