צה"ל חושף: כך נראו תשתיות חיזבאללה ברכס

צה"ל מפרסם הערב (רביעי) תיעודים חדשים מהתוואים התת-קרקעיים שהושמדו ברכס עלי טאהר.

הכוחות שפעלו במרחב איתרו וחקרו תשתיות של חיזבאללה, ובהן מנהרה ששימשה כתשתית אסטרטגית של הארגון.

מפקד עוצבת הקומנדו, אלוף-משנה מ', סיפר כי הפעילות באזור נמשכת כבר כחצי שנה. "במהלך חצי השנה האחרונה, כוחות היחידה, תחת אוגדה 36, ביחד עם חטיבות האוגדה, מאתרים, חוקרים, ממפים ומשמידים בחוכמה ועוז תשתיות אויב של חיזבאללה ברכס הבופור ורכס עלי טאהר".

לדבריו, הכוחות נערכו להשמדת אחת המנהרות שאותרו, "אנחנו נמצאים במנהרה ברכס עלי טאהר ששימשה כתשתית אסטרטגית של חיזבאללה, שכוחות היחידה, ביחד עם חטיבת הקומנדו, איתרו, חקרו ונערכים להשמדתה".

הוא הוסיף, "יחידת יהל"ם תמשיך לפעול מעל ומתחת לקרקע, בכל מקום שנדרש לכך, כדי להסיר איומים על תושבי מדינת ישראל".

מתחת לרכס: התשתית של חיזבאללה נחשפת

מפקד יחידת יהל"ם, אלוף-משנה א', סיפר על פעילות כוחות הקומנדו במרחב, "בשבועות האחרונים פעלו לוחמי עוצבת הקומנדו מיחידות אגוז, מגלן ויחידת יהל"ם כאן במרחב רכס עלי טאהר". לדבריו, "הלוחמים תפסו את השטח והגיעו לשליטה מבצעית במרחב העל-קרקעי, תוך כדי שהם מכתרים וכולאים את המחבלים בתוך התוואים התת-קרקעיים".

מפקד יהל"ם הוסיף כי במהלך הפעילות התרחשו גם קרבות מטווח קצר, "בחלק מהמקרים שבהם ניסו מחבלים לברוח מתוך התוואי, הם נתקלו בלוחמינו ונהרגו בקרבות פנים אל פנים".

לדבריו, עם כניסת הכוחות לתוואים התגלו תשתיות שנבנו לאורך שנים, "כשנכנסנו פנימה לתוך התוואים מצאנו כאן את התשתיות הללו שנבנו במשך שנים רבות על ידי זרוע הטרור האיראנית לארגון חיזבאללה במטרה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחות צה"ל".

"אנחנו נצא מכאן רק לאחר שנשמיד את כל אמצעי הלחימה שמצאנו כאן ואת התשתיות", הוסיף. "ידעו כל אויבי ישראל כי זרועו הארוכה של צה"ל תגיע עד האחרון שבהם, גם כשהם מתחבאים בתוך מערות ומחילות כפי שמצאנו כאן, כדי שנשלים את המשימה להגנה על אזרחי מדינת ישראל".