נוה דרומי, מגישת "קבינט שישי" בערוץ i24NEWS, הודיעה היום (רביעי) כי תעזוב את מהדורת השישי שאותה הובילה בשנתיים האחרונות. הפרידה תתרחש לאחר תקופת הבחירות, ודרומי צפויה להמשיך בערוץ ולהגיש תוכנית חדשה.

דרומי הסבירה כי ההחלטה התקבלה לאחר התלבטות ממושכת, על רקע הקושי לשלב בין הגשת המהדורה בערב שבת לבין חיי המשפחה והנסיעות בין מרכז הארץ לצפון.

"לפני שנתיים קיבלתי הצעה שלא יכולתי לסרב לה. להיות חלק מוביל ובלתי נפרד מהמהפכה התקשורתית. להחליף את מדורת השבט הישנה שאבד עליה הכלח. לתת למגזר הגדול ביותר בישראל - הציבור המסורתי, ציוני, אוהב ישראל והשבת מהדורת שישי שמדברת את הערכים שלא היו בשישי", כתבה.

לדבריה, "דווקא השייכות האישית למגזר הזה היא שעמדה במרכז האתגרים שלי בשנתיים האחרונות - האתגר בין המשפחה לעבודה, על אחת כמה וכמה ביום שישי וכשחיי מתנהלים בין המרכז לצפון הרחוק. התנהלתי בתוך המאבק הפנימי הזה, עד שלפני כמה חודשים הרגשתי שעד כמה שאפשר - אני בשלה לקבל החלטה".

דרומי סיפרה כי כבר לפני מספר חודשים עדכנה את עורך התוכנית משה הרוש ואת מנהל הערוץ ישראל טויטו בהחלטתה: "בעצה משותפת החלטנו שנמשיך עד תקופת הבחירות, מהגורליות שהיו פה ולאחריהן, אפנה את המשבצת של מגישת קבינט שישי".

היא שיתפה: "היו לי הרבה התלבטויות וההחלטה לא היתה פשוטה בכלל. התייעצתי וחשבתי הרבה לפני ושמעתי הכל. על השליחות שאנחנו עושים, החשיבות של קבינט, של הקול שאנחנו משמיעים, אפילו על המעמד המקצועי שיש למשבצת שישי. הכל נכון, פשוט המעמד שמדבר אלי כרגע הוא זה של שולחן השבת עם הילדים שלי ובעלי".

דרומי הבהירה כי עזיבתה אינה מיידית וכי תמשיך להגיש את המהדורה במהלך תקופת הבחירות. במקביל, היא תישאר ב-i24NEWS ותעבור בהמשך למשבצת אחרת.

"הפרידה לא פשוטה לי וכאמור היא לא מיידית. אגיש את קבינט בתקופה הפוליטית הדרמטית שבאה עלינו", כתבה. "זוהי רק ההתחלה וכמובן שניפגש על המסך של i24news במשבצת אחרת ותכנית חדשה שכבר עובדים עליה".