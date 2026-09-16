מפלגת בל"ד תקפה את בקשת הפסילה שהגישה עוצמה יהודית נגד יו"ר המפלגה, סאמי אבו שחאדה, וטענה כי מדובר ב"חוליה חדשה במסע ההסתה והרדיפה הפוליטית ובניסיונות לשלול את הלגיטימיות של הציבור הערבי, הנהגתו ונציגיו הפוליטיים".

בהודעה שפרסמה המפלגה נאמר כי אבו שחאדה "נודע לאורך כל דרכו כלוחם וכפעיל פוליטי וחברתי", וכי במשך שנים פעל להגנה על זכויות אדם ועל זכויות העם הפלסטיני ולמען חירות, צדק ושוויון.

לדברי בל"ד, עמדותיו הלאומיות והפוליטיות של אבו שחאדה היו לאורך השנים חלק ממאבק פוליטי גלוי ומתפיסה המבקשת לקדם חירות, צדק ושוויון לפלסטינים וליהודים.

במפלגה טענו עוד כי עמדותיה נגד פגיעה באזרחים ושפיכות דמים הובעו באופן ברור לאורך השנים, לצד התנגדותה למלחמה ולסבל האנושי הנגרם ממנה. במקביל הדגישה בל"ד כי היא ממשיכה לדבוק בעמדותיה בנוגע לזכויות הלאומיות של העם הפלסטיני ולסיום הכיבוש.

"התנגדות למלחמה ולפגיעה באזרחים היא עמדה אנושית ועקרונית, כשם שהתנגדות לכיבוש, לדיכוי ולאפליה וההגנה על זכויות העם הפלסטיני הן עמדה פוליטית ולאומית לגיטימית", נאמר בהודעת בל"ד.

המפלגה חתמה את הודעתה באומרה כי הפגיעה באבו שחאדה "אינה מנותקת מניסיונות לפסול את הרשימה המשותפת, את רע"מ ואת חבר הכנסת עופר כסיף".

לדבריה, מהלכים אלה מעוררים "חששות כבדים מצמצום מרחב הפעילות הפוליטית והייצוג הדמוקרטי, ומהתקפה על קולות ערביים ויהודיים המתנגדים למלחמה, לכיבוש ולגזענות ומגנים על שוויון וצדק".

במאמר שפרסם יממה לאחר מתקפת 7 באוקטובר הביע אבו שחאדה הבנה למניעי מתקפת חמאס, וציין כי "אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת וברמה כזו, אחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר".