סיעת עוצמה יהודית הגישה בקשה רשמית לפסילתו של סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות לכנסת.

הבקשה, שנערכה על ידי עורכי הדין זאב וולף ודוד בבלי, מושתתת על שתי עילות המופיעות בסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת - שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והבעת תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגדה.

במסגרת הפנייה הוגשה מסכת ראיות מפורטת, שעיקרה מאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, בעיצומן של הלחימה בדרום ושהייתם של מחבלי חמאס בשטח ישראל. במאמר זה הגדיר אבו שחאדה את מתקפת הטרור בתור "אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית", ואף הוסיף וכתב: "אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת… אחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר".

על פי הנטען בבקשה, "אבו שחאדה בחר לשבח את פעולות חמאס בעיצומו של האסון הלאומי וקרא לגורמים נוספים להפיק לקחים ולשכפל את הדפוס".

לצד המאמר, מפרטת הבקשה אמירות נוספות שסיפק אבו שחאדה לאחר הטבח, ובהן קביעתו כי "הקרב האמיתי הוכרע ב־7 באוקטובר", לצד שימוש בכינוי "הישג אגדי" לעמידתה של עזה והגדרת מחבלי חמאס כ"לוחמי ההתנגדות".

מגישי הבקשה מסתמכים בין היתר על דברי נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, אסתר חיות, אשר קבעה בעבר כי הצעות החוק של מפלגת בל"ד מהוות שלילה של ערכיה הגרעיניים של ישראל כמדינה יהודית.

כמו כן, מצוטטת עמדתו של נשיא העליון לשעבר, אהרן ברק, שלפיה קיימת עילה לפסילת מועמד המעניק לגיטימציה ותמיכה פוליטית במאבק מזוין נגד המדינה. לטענת אנשי עוצמה יהודית, הנתונים מציגים מסה קריטית וחד-משמעית הנדרשת לפי החוק, וכי בעקבות אירועי 7 באוקטובר אין מקום לפרשנות המביאה לריקון סעיף הפסילה מתוכן.

יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אמר כי "עד היום בית המשפט העליון הכשיר בזה אחר זה את כל תומכי הטרור שביקשו להתמודד בבחירות לכנסת, בניגוד ללשון החוק. הגיעה השעה לעשות שינוי מערכתי ותפיסתי. נשים סוף לתופעת השתלטות תומכי הטרור על כנסת ישראל. אבו שחאדה מוזמן להצטרף לחברו עזמי בשארה".