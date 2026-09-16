אירוע חריג בכפר קאסם: טיל לאו שנגנב מצה"ל נורה הערב (רביעי) לעבר מתחם מגורים בעיר. באירוע לא היו נפגעים.

שוטרי תחנת כפר קאסם במרחב שרון הגיעו לזירה עם קבלת הדיווח על הירי. הכוחות פתחו בסריקות ובמצוד אחר חשודים, ובמקביל אספו ממצאים וראיות מהזירה.

בתום הטיפול במקום הועברו הממצאים להמשך בדיקה במעבדות הזיהוי הפלילי והחבלה של המשטרה. על פי המשטרה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והנסיבות נבדקות.

האירוע מגיע כשבוע לאחר שהמשטרה דיווחה על תפיסת טיל לאו במסגרת פעילות נגד סכסוכי הדמים בחברה הערבית וזליגת אמצעי לחימה מצה"ל.

בפעילות שנערכה ברמלה בשיתוף לוחמי יס"מ שפלה, בלשי ימ"ר מרכז, לוחמי מג"ב ושוטרי תחנת רמלה, נערך חיפוש במתחם מגורים ובמהלכו אותר טיל לאו. תושב המקום נעצר לחקירה.

בפעילות נוספת שנערכה בלוד תפסו לוחמי מג"ב ובלשי המשטרה שש מחסניות לכלי נשק ומאות כדורי תחמושת מסוגים שונים. חשוד עוכב לחקירה.

המשטרה מסרה כי הפעילות מתבצעת כחלק מהמאבק בסכסוכי הדמים בחברה הערבית ובאמצעי לחימה בלתי חוקיים שנגנבו מצה"ל.