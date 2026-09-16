הרב צמח מזרחי, בן 51, שליח חב"ד ורב קהילת בית חב"ד המרכזי במילאנו שבאיטליה, הותקף הערב (רביעי) בעת שהמתין בתחנת אוטובוס באזור היהודי בעיר, בדרכו לקחת את ילדיו מבית הספר.

לדברי הרב מזרחי, שלושה מוסלמים החלו להתגרות בו ובהמשך חטפו את כובעו: "השלושה החלו להתגרות בי וחטפו לי את הכובע.

הוא הוסיף ושיתף: "כשביקשתי להשיב אותו, אחד התוקפים בעט בי בעיטה חזקה שהעיפה אותי לכביש, אך ב"ה לא נזקקתי לטיפול רפואי".

הרב מזרחי, אזרח ישראלי שיצא לשליחות במילאנו לפני כ-30 שנה, סיפר כי שלושת החשודים נעצרו וכי הוא עצמו שהה במשך שעות בתחנת המשטרה לצורך המשך החקירה.

"אני בתחנת המשטרה כבר כמה שעות לבירור והשלמת החקירה. השוטרים לקחו את זה מאוד רציני, עצרו את התוקפים מיד והלילה הם יישארו במעצר", אמר.

בהתייחסו לתחושתו בתקופה האחרונה אמר הרב מזרחי כי "באחרונה המצב הוא שמתחילים להרגיש את הנוכחות שלהם ברחובות יותר ויותר".

לצד זאת, לדבריו, המשטרה מתייחסת לאירוע ברצינות. הרב מזרחי הביע תקווה כי מעצרם של שלושת התוקפים ירתיע ויביא לרגיעה.