"את פשוט מלאך": קים משולם פגשה את המיילדת שיילדה אותה באמבולנס

קים משולם נפגשה הבוקר (חמישי) עם מאיה סגלוביץ, אחראית חדר הלידה שסייעה לה בלידה יוצאת הדופן, יומיים לאחר שילדה את בתה באמבולנס בכניסה לבית החולים בילינסון.

סגלוביץ הגיעה לבקר את משולם ואת התינוקת החדשה שלה. השתיים התחבקו ונזכרו ברגעים שבהם הבינו כי הלידה מתקדמת במהירות וכי אין זמן להגיע לחדר הלידה.

"את פשוט מלאך", אמרה משולם למיילדת. היא הוסיפה: "עשיתן לי חוויה מהממת, באתי וראיתי מלא אור. התקשרתי אל בעלי ואמרתי לו אני בסדר, אתה לא חייב להגיע".

הלידה התרחשה לאחר שמשולם ובעלה הבינו במהלך נסיעה כי היא נמצאת בלידה פעילה וכי עליה להגיע בדחיפות לבית החולים. היא פונתה באמבולנס לבילינסון, אולם עם הגעתה התברר כי הלידה כבר נמצאת בשלב מתקדם.

סגלוביץ הבינה כי אין די זמן להעביר את משולם לחדר הלידה. שלוש מיילדות נכנסו לאמבולנס וסייעו לה ללדת במקום.

בתוך זמן קצר נולדה תינוקת בריאה במשקל 3.56 קילוגרמים. הבוקר, כאמור, נפגשו שוב היולדת והמיילדת - הפעם בנסיבות רגועות יותר.