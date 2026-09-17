ראש אגף כוח האדם, האלוף דדו בר כליפא, החליט היום (חמישי) לסיים את שירותו בצה"ל של סגן-אלוף א', ששימש קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר.

ההחלטה התקבלה לאחר השלמת עבודתה של הוועדה המייעצת להתרת התחייבותו של הקצין, ולאחר הליך משפטי שניהל סא"ל א' בניסיון למנוע את המשך ההליך בעניינו.

בנובמבר 2025 החליט הרמטכ"ל אייל זמיר כי שורה של מפקדים בכירים נושאים באחריות פיקודית לאירועי שבעה באוקטובר וכי יש לנקוט צעדים פיקודיים בעניינם. סא"ל א' נמנה עם אותם מפקדים, בשל האחריות הפיקודית שנשא בה מתוקף תפקידו כקמ"ן אוגדת עזה.

לאחר שגובשה חוות דעת של סגן הרמטכ"ל שהמליצה על התרת התחייבותו, החל בצה"ל הליך לבחינת סיום שירותו. התכנסות הוועדה נדחתה בעקבות בקשות וטענות שהעלה הקצין.

ב-23 במרץ 2026 עתר סא"ל א' לבית המשפט נגד התכנסות הוועדה, ולמחרת הורה בית המשפט כי הוועדה לא תתכנס עד להחלטה אחרת. בנוסף הוצא צו איסור פרסום על כלל פרטי ההליך.

ביוני האחרון ניתן פסק הדין, ובו נקבע כי הליך סיום השירות, שהחל בעקבות חוות דעת סגן הרמטכ"ל ובשל שגיאות מקצועיות, תקלות ואחריות פיקודית שיוחסו לקצין, בוצע כדין ובסמכות מלאה.

בית המשפט דחה את טענותיו של סא"ל א' וקבע כי בהתאם לפקודות הצבא רשויות צה"ל רשאיות ליזום התרת התחייבות של חייל שכשל כשל מקצועי ופיקודי. עוד נקבע כי זכות הטיעון של הקצין לא נפגעה.

בעקבות פסק הדין חודש ההליך המנהלי. בצה"ל מסרו כי במסגרת הדיונים נבחנו חוות דעתו של סגן הרמטכ"ל, הממצאים שעלו בתחקירים והתייחסויות גורמי המקצוע לכשלים בתפקודו של הקצין בתקופה שקדמה לשבעה באוקטובר. במקביל נשקלו טענותיו של סא"ל א' בנוגע למידת אחריותו, שהוצגו לוועדה בעל פה ובכתב.

לאחר שהוועדה השלימה את עבודתה והעבירה את המלצותיה, החליט ראש אכ"א להתיר את התחייבותו של סא"ל א' ולסיים את שירותו בצה"ל. ההחלטה נמסרה לקצין, ובאפשרותו להגיש עליה ערעור לרמטכ"ל.