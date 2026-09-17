האיחוד האירופי מתכוון להגביל את הגישה לרשתות חברתיות לילדים וצעירים בכל מדינות האיחוד.

תוכנית חדשה עליה הודיעו ראשי האיחוד האירופי, ילדים מתחת לגיל 13 לא יוכלו להירשם ולפתוח חשבון ברשתות החברתיות, במטרה להגן עליהם מפני נזקים בריאותיים ונפשיים.

צעירים בגילאי 13 עד 15 יוכלו לקבל גישה לרשתות חברתיות במשך שעה אחת בלבד מדי יום, באמצעות "חשבון מיני" שייפתח תחת חשבון הוריהם או האפוטרופוס שלהם.

התוכנית תכלול את כל מדינות האיחוד האירופי. בחודשים האחרונים כבר הכריזו מספר מדינות ברחבי העולם על הגבלה לרישום לרשתות חברתיות עבור צעירים מתחת לגיל 15, וכעת מתכוון האיחוד האירופי להרחיב זאת לכל מדינות האיחוד.

בהודעה שמסרה הנציבות האירופית נמסר כי חברות המדיה החברתית יצטרכו להוכיח שהפלטפורמות שלהן בטוחות מעצם תכנונן, אחרת יעמדו בפני קנסות של עד 6 אחוזים מהמכירות הגלובליות שלהן.

נשיאת הנציבות, אורסולה פון דר ליין, אמרה כי "המהלך יחזיר את ההורים למושב הנהג. החקיקה, המכונה 'חוק הילדים של האיחוד האירופי', תעניק להורים את הכלים לסייע לילדיהם להתנהל בעולם בטוח יותר".

היא גם התייחסה לעובדה כי מגיל 15 כל צעיר יוכל לפתוח חשבון עצמאי ברשתות החברתיות, ואמרה כי "קביעת גיל מינימום אינה פוטרת את חברות הטכנולוגיה מאחריות לתוכן המוצג בפלטפורמות שלהן. במסגרת החקיקה החברות יידרשו להגיש תוכניות מפורטות לבטיחות ילדים. עבור כל אדם מתחת לגיל 18, על הפלטפורמות לפעול לפי עקרון הבטיחות בתכנון: ללא מאפיינים רעילים או ממכרים, ללא מלכודות וכדומה".