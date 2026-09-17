צפו: השירה שסחפה את ערב הסליחות בלוד

כ-300 תלמידות אולפנת בני עקיבא אמנה בכפר סבא, מכיתות ט'-י"ב, הגיעו ללוד לערב סליחות שכלל סיור, מפגשים עם תושבי העיר ומופע משותף.

את הערב פתחו התלמידות בסיור סליחות בין אתרי העיר העתיקה ובשכונת רמת אשכול, שבמהלכו נחשפו לסיפורה של לוד מתקופת התנאים ועד ימינו.

בהמשך שמעו התלמידות שיחות מתושבי לוד שסיפרו להן על החיים והמגורים בעיר.

לסיום התכנסו תלמידות האולפנה יחד לאמירת סליחות ברוב עם והתכנסו לשירה משותפת של שירי רגש, ובהם "אוחילה לאל".

בתום הערב סיפרו התלמידות ואנשי הצוות כי הביקור והמפגשים סייעו להן להתחבר לסיפורה המיוחד של העיר לוד.