תגאל - יודא

הזמר והיוצר יודא מוציא את "תגאל", שיר חדש שנכתב בהשראת שיר השירים ולוקח את סיפורם של הדוד והרעיה אל יצירה מוזיקלית שבמרכזה געגוע, חיפוש וכמיהה לגאולה.

בשיחה עם ערוץ 7 מספר יודא כי השיר נשען במידה רבה על הפסוקים משיר השירים, שאותם שילב לצד מילים ושינויים שכתב בעצמו.

"השיר הוא באווירת שיר השירים. לקחתי מילים משיר השירים ושיניתי קצת את המילים פה ושם, חרוזים וכדומה", הוא מספר. "זה בעיקר באווירה של 'קול דודי דופק'. כל הסיפור של הדוד והרעיה - הדפיקה, היא לא פותחת, הוא הולך, ובסוף היא משביעה את בנות ירושלים שמי שמוצא את הדוד יגיד לו".

"תגאל" עובר בין התחנות המרכזיות בסיפור שבפרק ה' בשיר השירים. הוא נפתח ב"אני ישנה ולבי ער", ממשיך בקריאת הדוד "פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי", ומגיע אל הרגע שבו הרעיה קמה לפתוח את הדלת ומגלה כי דודה כבר חמק ועבר.

לתוך הסיפור הזה הכניס יודא את הקריאה החוזרת "תגאל אותי", שמעניקה לגעגוע שבין הדוד לרעיה גם ממד של תפילה וכמיהה לגאולה.

אל השיר נכנס גם קולו של רבו של יודא, הרב בנימין רוזנצווייג זצ"ל, באמצעות קטעים מוקלטים המשולבים בתחילתו ובסיומו. "סימפלתי את הרב בנימין, שמדבר שם בהקלטות מרטיטות. הוא נמצא גם בהתחלה וגם בסוף של השיר", מספר יודא.