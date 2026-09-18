בית משפט השלום בנתניה דחה את תביעת לשון הרע שהגיש סאיד עיסא, שכיהן כיו"ר ועד העם בכפר קאסם, נגד העיתונאי והתחקירן מאיר אטינגר, וחייב את עיסא לשלם שכר טרחת עורך דין בסך 15 אלף שקלים בתוספת מע"מ.

התביעה הוגשה בעקבות פרסום של אטינגר בחשבון הטוויטר שלו במאי 2022. אטינגר כתב כי עיסא היה ממארגני קבלת פנים שנערכה בשנת 2020 לאברהים אל-טורי, מחבל משוחרר מכפר קאסם שריצה 16 שנות מאסר, בין היתר בשל עבירות של מגע עם סוכן חוץ, גילוי החלטה לבגוד, סיוע להריגה ועבירות בנשק.

פסק הדין המלא

בפסק הדין צוין כי עיסא לא חלק בתביעתו על תיאורו בפרסום כמי שהורשע בסיוע לרצח ובניסיון לחטוף חיילים עבור חמאס.

עיסא טען כי הפרסום שקרי וכי לא ארגן את קבלת הפנים. במסגרת ההליך הוא טען כי הגיע לחצר ביתו של האסיר המשוחרר לקראת סיום האירוע, כדי לסייע בהקפדה על מגבלות הקורונה.

השופטת מירב דניאל בונן דחתה את גרסתו. בפסק הדין קבעה כי עיסא ידע על קבלת הפנים והגיע לחצר ביתו של אל-טורי ביום שחרורו, וכי הראיות מוכיחות שהוא נטל חלק בקבלת הפנים ובירך את האסיר המשוחרר.

השופטת מתחה ביקורת חריפה על עדותו של עיסא וקבעה כי היא אינה מהימנה. "עדותו היתה מתפתלת, מגומגמת, לא עקבית, עומדת בניגוד לכתבות שפורסמו בזמן אמת, רצופה סתירות וקשיים", נכתב בפסק הדין.

אחת הראיות שעמדו במרכז ההכרעה הייתה פוסט שפורסם בדף הפייסבוק של הוועד העממי בכפר קאסם, שעיסא עמד בראשו. בפוסט בירך הוועד את אל-טורי לרגל שחרורו, ולצדו פורסמה תמונה שבה נראה עיסא עם האסיר המשוחרר בחצר ביתו.

השופטת קבעה כי הפוסט, התמונות ותשובותיו של עיסא בבית המשפט מוכיחים כי נטל חלק בקבלת הפנים.

מוקד נוסף בהליך היה השימוש של אטינגר במילה "ממארגני". בית המשפט קבע כי גם אם לא הוכח שעיסא היה מי שארגן בפועל את קבלת הפנים, אין בכך כדי לשלול מאטינגר את הגנת אמת הפרסום.

בית המשפט קבע עוד כי בפרסום היה עניין ציבורי, בין היתר בשל מעמדו של עיסא כראש ועד העם בכפר קאסם. בכך נקבע כי הפרסום חוסה תחת הגנת אמת בפרסום.

לצד זאת התקבלה גם טענת תום הלב של אטינגר. השופטת קבעה כי יש לראות בפרסום ככזה שנעשה במסגרת "החובה המוסרית והחברתית" המוטלת עליו כעיתונאי ותחקירן כאשר מדובר באדם הנושא תפקיד ציבורי, וכן כהבעת דעה על התנהגותו של אדם בתפקיד ציבורי. עוד נקבע כי עומדת לאטינגר החזקה שהפרסום נעשה בתום לב.

מנגד, את עדותו של אטינגר הגדירה השופטת "סדורה, עקבית, קוהרנטית ומהימנה", וקבעה כי גרסתו באשר לנרטיב שהוצג בפרסום הוכחה בפני בית המשפט.

בסיום פסק הדין דחתה השופטת את התביעה וחייבה את עיסא לשלם לאטינגר 15 אלף שקלים בתוספת מע"מ בתוך 30 יום. לעיסא עומדת זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בתוך 60 יום ממועד המצאת פסק הדין.

עו"ד אלעדי ויזל, שייצג את אטינגר מטעם ארגון חוננו, מסר בתגובה: "אנו מברכים על פסק הדין, ששם קץ לניסיון נועז של איש ציבור להשתמש בבית המשפט ככלי להשתקת ביקורת ציבורית ולהסתרת תמיכה במחבל משוחרר".

הוא הוסיף: "זוהי החלטה חשובה. לא ניתן לקבל מצב שבו נבחרי ציבור ערבים מדברים בשתי שפות ומציגים פנים כפולות - כלפי הציבור היהודי מציגים חזות של פרטנר לשלום ומתנגד לטרור, וכלפי הציבור הערבי מעניקים לגיטימציה ותמיכה למעשים אלו. יש לחשוף את הצביעות ולהוקיע כל תמיכה בטרור".