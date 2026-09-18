שב"כ: תושב טמרה ניסה לסייע לחמאס ויצר קשר עם איראנים

כתב אישום בגין עבירות ביטחון יוגש הבוקר (שישי) נגד סולטן אבו אלהיג'א, תושב טמרה בן 31, לאחר חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית במחוז צפון במשטרה.

אבו אלהיג'א נעצר בסוף החודש האחרון בפעילות משותפת של שב"כ וימ"ר צפון, שבמהלכה פעלו לוחמי המשמר הלאומי הצפוני במג"ב לביצוע המעצר.

לפי הודעה משותפת של שב"כ והמשטרה, בחקירה עלה כי אבו אלהיג'א פנה מספר פעמים לגדודי עז א-דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, במטרה לסייע להם באופן חשאי.

עוד טענו גורמי הביטחון כי במהלך החקירה התברר שאבו אלהיג'א יצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים. לפי ההודעה, הוא נעצר לפני שהספיק לבצע עבורם משימות.

בתום החקירה יוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט המחוזי בחיפה.

בשב"כ ובמשטרה מסרו כי הם "רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה, וימשיכו לפעול בהתאם לסמכות הנתונה להם בחוק וינקטו בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת למצות את הדין עם המעורבים בפעילות זו".