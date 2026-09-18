עיתונאית פלסטינית תושבת ביתין, בשנות ה-30 לחייה, נעצרה בחשד למסחר עם האויב, הסתה ותמיכה בארגון עוין. בית המשפט האריך את מעצרה בשבעה ימים.

לפי המשטרה, החשודה מועסקת ככתבת בערוץ שעל פי החשד מקושר לאיראן. החקירה מתנהלת ביחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שומרון של מחוז ש"י, בשיתוף גורמי ביטחון נוספים.

חוקרי יל"פ שומרון פתחו בחקירה בחשד להסתה ותמיכה בארגון עוין, לפגיעה בביטחון האזור או בצה"ל ובפעילותו וכן בחשד לאיסור מסחר עם האויב.

במסגרת החקירה אוספים החוקרים ממצאים וראיות ובוחנים, בין היתר, את אופי הקשר בין העיתונאית לבין איראן. במקביל נבדקים החשדות להזדהות ולהסתה לטרור.

החשודה נעצרה לפני מספר ימים ואתמול הובאה לבית המשפט, שם ביקשה המשטרה להאריך את מעצרה. בית המשפט נעתר לבקשה והורה להשאירה במעצר עד 23 בספטמבר.

במשטרה מסרו כי החקירה נמשכת בשיתוף גורמי ביטחון נוספים, והוסיפו כי המשטרה וגופי הביטחון ימשיכו לפעול נגד עבירות של הסתה ותמיכה בטרור.

"משטרת ישראל יחד עם גופי הביטחון, ימשיכו לפעול בנחישות נגד עבירות של הסתה ותמיכה בטרור, זאת עד למיצוי הדין עם כל מי שייקח חלק במעשים אלו", נמסר.