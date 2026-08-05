צפו: נעצר חשוד שפרסם דברי שבח לחמאס והסית נגד חיילי צה"ל

כוחות משטרה ומג"ב עצרו במהלך הלילה ביריחו תושב העיר בן 39, החשוד בפרסום תכני הסתה ותמיכה בארגון הטרור חמאס ברשתות החברתיות.

המעצר בוצע במסגרת פעילות משותפת של היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) גלעד, יחידת רוא"ה של מחוז ש"י, לוחמי יחידת מתיל"ן של מג"ב איו"ש וכוחות חטמ"ר 417.

על פי החשד, החשוד הפעיל מספר חשבונות ברשתות החברתיות, שבאמצעותם פרסם באופן שיטתי תכנים מסיתים נגד מדינת ישראל וחיילי צה"ל, לצד דברי שבח ותמיכה בארגון הטרור חמאס.

בין היתר כתב: "אלוהים בחר לנו את השם חמאס, ולא ידענו שמשמעותו בעברית היא 'הרס וחורבן', וזה יהיה הרס וחורבן לכובשים הציונים", וכן פרסם את הקריאה: "הציבו מארבים והכו באויביכם", לצד תמונות המשבחות בכירים בארגון הטרור.

המעצר התאפשר בעקבות פעילות מודיעינית ממוקדת של יל"פ גלעד, שבמסגרתה נאספו ותועדו ראיות במרחב המקוון.

במהלך הפעילות הלילית איתרו הכוחות את החשוד כשהוא מסתתר בשיחים סמוך לביתו, והוא נעצר והועבר לחקירה בתחנת מעלה אדומים.

במשטרה ציינו כי מהחקירה עלה שהחשוד מזוהה עם תנועת "האחים המוסלמים" בצפון רצועת עזה ומקושר לפעילי ארגון הטרור חמאס ברצועה.

במשטרת ישראל הדגישו כי ימשיכו לפעול יחד עם כלל גורמי הביטחון נגד כל מי שמעורב בהסתה, בתמיכה בארגוני טרור ובפעילות המסכנת את ביטחון הציבור.