המשטרה עצרה קטין תושב אזור ג'לג'וליה בחשד למעורבות בירי טיל לאו צבאי גנוב לעבר מתחם מגורים בכפר קאסם, באירוע החריג שהתרחש השבוע.

במסגרת החקירה פשטו הכוחות על מספר יעדים בג'לג'וליה ואיתרו שני אקדחים מוסלקים, תחמושת ואמצעים נוספים.

האירוע התרחש ביום רביעי, אז נורה טיל הלאו לעבר מתחם מגורים בכפר קאסם. איש לא נפגע, ובמשטרה קבעו כי הרקע לאירוע פלילי.

שוטרי תחנת כפר קאסם פתחו לאחר הירי בסריקות ובמצוד אחר חשודים, אספו ממצאים וראיות מהזירה והעבירו אותם להמשך בדיקה במעבדות הזיהוי הפלילי והחבלה.

במסגרת התפתחות בחקירה פעלו שוטרי התחנה, ובהם בלשים וחוקרי מודיעין, יחד עם לוחמי המשמר הלאומי במג"ב וכוחות מג"ב נוספים במספר מתחמים בג'לג'וליה, בהתאם לצווים שיפוטיים.

באחד המתחמים איתרו הכוחות אקדח מסוג ברטה שהוסלק בדופן כפולה במטבח. אקדח נוסף מסוג FN נמצא כשהוא מוסלק בעליית הגג. במקום נתפסו גם מחסנית תוף, מחסניות נוספות ותחמושת.

במתחם נוסף ערכו הכוחות חיפוש בסיוע אמצעים הנדסיים ותפסו 14 מצלמות, שחלקן הוצבו באופן החולש על המרחב הציבורי. המצלמות הועברו לתחנת כפר קאסם לצורך המשך החקירה.

במהלך הפעילות נעצר קטין תושב האזור בחשד למעורבות בירי טיל הלאו. המשטרה הביאה אותו לבית המשפט וביקשה להאריך את מעצרו, אולם בית המשפט הורה על שחרורו בתנאים מגבילים.