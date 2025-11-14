נתין זר כבן 30 אותר הלילה (שישי) ללא רוח חיים, כשעל גופו סימני אלימות קשים, בגינה ציבורית סמוך לרחוב ניל"י בתל אביב.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום קבעו את מותו. המשטרה פתחה בחקירה ועצרה חשוד במעשה.

מפקד מחוז תל אביב ומפקד מרחב איילון קיימו הערכת מצב בזירת האירוע יחד עם גורמי הפיקוד. שוטרי משטרת יפו ולוחמי יס"מ מחוז תל אביב הצליחו לאתר חשוד שנעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה.

בזק"א דיווחו על זירה קשה במיוחד. המתנדב יחיאל גולדמן מסר: "מוקד זק"א הזניק מתנדבים לזירת רצח אכזרית ומזעזעת בעיר תל אביב. המתנדבים שהגיעו למקום פועלים לצד כוחות המז"פ הגדולים וצוותי המעבדות הניידות שהגיעו לזירה ופועלים במקום".

זמן קצר לאחר מכן, התקבל דיווח על מקרה רצח נוסף בכפר קאסם. אישה אותרה ברכבה כשהיא פצועה קשה בשטח פתוח בעיר, ולאחר פינוי לבית החולים, נקבע מותה.

המשטרה עצרה ארבעה חשודים במעורבות במעשה - אחיה של המנוחה, כולם בשנות ה-20 לחייהם. במחוז מרכז של המשטרה הודיעו כי בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, יובאו החשודים בבוקר לדיון בבית המשפט, שבו תידון בקשת החוקרים להאריך את מעצרם.