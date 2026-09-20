הרכיב את בן דודו בן ה-7 ללא קסדה ונמלט: המרדף שתועד ממצלמת מג"ב

מרדף אחר רוכב קטנוע בן 18, שהרכיב את בן דודו בן ה-7 ללא קסדה, הסתיים הבוקר (ראשון) במעצרו בכפר יאסיף. לפי המשטרה, במהלך המנוסה נסע הצעיר בניגוד לכיוון התנועה וסיכן את הילד ואת יתר משתמשי הדרך.

האירוע החל במהלך פעילות אכיפה של אופנועני מג"ב חוף נגד עבירות דו-גלגלי ובריונות בכביש. הלוחמים הבחינו בקטנוע שעליו שני רוכבים ללא קסדות וסימנו לנהג לעצור.

אלא שעל פי המשטרה, הרוכב לא נענה להוראות והחל להימלט ברחובות הכפר, כשבן דודו הקטן עדיין יושב מאחוריו. במהלך המרדף הוא נסע בניגוד לכיוון התנועה.

אופנועני מג"ב חוף דלקו אחריו, ולאחר זמן קצר נטש הצעיר את הקטנוע וניסה להמשיך את מנוסתו ברגל לעבר בית סמוך. הלוחמים המשיכו אחריו ועצרו אותו.

רק לאחר המעצר, כך נמסר מהמשטרה, התברר כי הנהג הוא בן 18 וכי הנוסע שהרכיב מאחוריו ללא קסדה הוא בן דודו בן ה-7.

החשוד הועבר להמשך חקירה. בנוסף נרשם לו קנס ונזקפו לחובתו נקודות בגין עבירות התעבורה.