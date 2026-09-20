ערב יום הכיפורים: נתניהו התפלל בכותל לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הלילה במעמד הסליחות המרכזי והאחרון לקראת יום הכיפורים ברחבת הכותל המערבי, ונשא תפילה לשלום חיילי צה"ל, כוחות הביטחון ולשלום המדינה.

נתניהו הגיע למעמד יחד עם רעייתו שרה. לצידם השתתפו הרב הראשי לישראל והראשון לציון הרב דוד יוסף, הרב הראשי לישראל הרב קלמן מאיר בר, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ, ראש העיר ירושלים משה ליאון, שרים ואישי ציבור.

הרבנים הראשיים נשאו במהלך המעמד תפילות לשלום ולאחדות ישראל.

במעמד השתתפו גם שורדי השבי אליה כהן, רום ברסלבסקי, אלקנה בוחבוט ואוהד בן עמי, וכן זיו עבוד, בת זוגו של כהן ושורדת הנובה. עם הגעתם הריע להם קהל המתפללים.

על פי הקרן למורשת הכותל המערבי, כ-150 אלף בני אדם השתתפו לאורך הלילה במעמד הסליחות של ערב יום הכיפורים, משעות הערב המוקדמות ועד לתפילה המרכזית. הקהל מילא את רחבת הכותל, המרפסות והסמטאות הסמוכות באגן העיר העתיקה.

בשל מספר המשתתפים הגדול הועבר המעמד בשידור חי גם למסכי ענק בפאתי רחבת הכותל, על חומות שער יפו ובכיכר צה"ל, באדיבות עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.

בקרן למורשת הכותל המערבי מסרו כי קרוב לשני מיליון מתפללים הגיעו לרחבת הכותל במהלך חודש אלול ועשרת ימי תשובה.

"אנו מסכמים בסיפוק רב ובהתרגשות את חודש הרחמים והסליחות, שבמהלכו פקדו את רחבת הכותל המערבי קרוב לשני מיליון מתפללים מכל רחבי הארץ ומכל גווני החברה הישראלית. בין הבאים היו שורדי שבי, משפחות שכולות, פצועי ונכי צה"ל, חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון לצד המוני בית ישראל, שהתאחדו בתפילה משותפת למען עם ישראל", נמסר מהקרן.