Wall of water wipes out Nepal border crossing as flash flood devastate nation

צוות מיוחד של יחידת איתור וחילוץ הראל 669 ימריא בשעות הקרובות לנפאל כדי להצטרף למאמצים לאיתור ישראלי בשנות ה-60 לחייו, שנעדר בעקבות השיטפונות ומפולות הבוץ העוצמתיות במדינה.

הצוות, המונה כשמונה מחלצים ישראלים, יחפש גם אחר קבוצת התיירים הזרים שעמה טייל הישראלי באזור ראשווה, סמוך למעבר הגבול בין נפאל לסין.

על פי המידע שהתקבל בחדר המצב של הראל 669, הישראלי יצא למסלול טיול יחד עם קבוצת תיירים זרים. בעקבות השיטפונות העזים ומפולות הבוץ נותק הקשר עם חברי הקבוצה, ומאז אבדו עקבותיהם.

החיפושים צפויים להתנהל בתנאי שטח מורכבים, לאחר שמזג האוויר החריג גרם לנזקים נרחבים, חסם דרכי גישה וניתק אזורים שלמים. ביחידת החילוץ נערכים לפעילות באזור הררי ומרוחק, שחלק מצירי התנועה אליו אינם נגישים.

ביחידת הראל 669 הגדירו את הפעילות הצפויה "מבצע חילוץ מורכב", בשל תנאי השטח והפגיעה בתשתיות. הצוות הישראלי צפוי לשלב בחיפושים פעילות רגלית לצד שימוש ברחפנים, אמצעי תצפית ויכולות טכנולוגיות נוספות.

"חלק מצירי התנועה באזור נחסמו, הגישה לחלק מהשטח מוגבלת, ותנאי השטח מציבים אתגרים מבצעיים משמעותיים לצוותי האיתור והחילוץ", נמסר מהיחידה. עוד ציינו כי אנשיה נמצאים בקשר רציף עם משפחת הישראלי, משרד החוץ וגורמים נוספים הפועלים בשטח.

השטפונות בנפאל צילום: REUTERS

המשלחת הישראלית יוצאת לנפאל בשעה שממדי האסון ממשיכים להתברר. לפחות 353 בני אדם נהרגו בשיטפונות ויותר מ-1,300 עדיין מוגדרים נעדרים, בהם מאות תיירים ואזרחים זרים מעשרות מדינות.

השיטפונות החלו לאחר קריסה עצומה של קרח וסלעים באזור הרי ההימלאיה. על פי הממצאים הראשוניים ותצלומי לוויין, חלק מקרחון קרס מגובה רב אל העמק ויצר זרם עוצמתי של מים, בוץ וסלעים ששטף במהירות אזורים מיושבים.

דיווחים ראשוניים העלו אפשרות שרעידת אדמה היא שהובילה לאסון, אולם לפי המכון הגיאולוגי האמריקאי, הפעילות הסייסמית שנמדדה באזור נגרמה ככל הנראה מהקריסה עצמה. חקירת הגורמים המדויקים לאירוע עדיין נמשכת.

הזרם התקדם לאורך הנהרות בהוטה קושי וטרישולי וסחף בדרכו בתים, כלי רכב ותשתיות. כבישים וגשרים נהרסו, פרויקטים הידרואלקטריים נפגעו ואזורים שלמים נותקו מחשמל ומתקשורת, כאשר בחלק מהמקומות דווח על עלייה של כמה מטרים במפלס המים בתוך זמן קצר.

אחד החששות המרכזיים כעת הוא לגורלם של מאות תיירים ומטיילים ששהו באזור בזמן האסון. לפי הנתונים שנמסרו, 826 בני אדם מוגדרים נעדרים בנפאל ו-558 נוספים בטיבט, ובין הנעדרים אזרחים זרים ממדינות שונות.

הנזק הנרחב לתשתיות מקשה גם על פעולות החיפוש. כוחות חילוץ פועלים באמצעות מסוקים ובפעילות קרקעית, ויותר ממאה בני אדם כבר חולצו באמצעות מסוקי צבא נפאל.

במקביל לחיפושים, הרשויות עוקבות אחר האפשרות לשיטפונות נוספים. בטיבט קיים חשש מפני פריצה של אגם שנוצר או נחסם בעקבות המפולת, שעלולה להוביל לגל מים נוסף במורד הנהרות.

האסון פגע גם בצירי תיירות ועלייה לרגל באזור ההימלאיה. חלק מהנעדרים היו בדרכם לאזור הר קאילאש ואגם מנסרובר, הנחשבים לאתרים קדושים עבור מאמינים הינדים ובודהיסטים.