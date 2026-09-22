ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, תקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו וכינה אותו "פושע מלחמה", אך בה בעת הודה כי בניגוד להצהרותיו במהלך קמפיין הבחירות, אין לו סמכות חוקית לעצור את נתניהו.

"כשמדובר בבנימין נתניהו, תיארתי אותו כפי שאני מאמין שהוא - פושע מלחמה ואדריכל של רצח עם נורא נגד העם הפלסטיני", אמר ממדאני בראיון ברשת CNN.

כזכור, במהלך הקמפיין הבטיח ממדאני להורות למשטרת ניו יורק לעצור את נתניהו אם יגיע לעיר, במטרה לאכוף את צו המעצר שהוציא נגדו בית הדין הפלילי הבינלאומי. בריאיון ל"ניו יורק טיימס" ביולי ציין כי הוא בוחן דרכים אפשריות לעכב את ראש הממשלה. עם זאת, בסרטון שפרסם בהמשך הודה כי לראש עיריית ניו יורק אין סמכות לאכוף צו מעצר בינלאומי, ובמקום זאת קרא לממשל הפדרלי לפעול.

בריאיון ששודר ב-CNN אמר ממדאני: "אני בהחלט מאמין שזה דבר שצריך לכבד, משום שמה שאנחנו רוצים לראות, ועל כך דיברנו היום, הוא דבקות בערכינו הפוליטיים ואמונה במתן דין וחשבון".

לקראת העצרת הכללית של האו"ם שתיפתח השבוע בניו יורק, סיפר ממדאני כי נפגש עם ראש עיריית האג, יאן ואן זאנן, והשניים שוחחו על חשיבות שלטון החוק.

"אם בית הדין הפלילי הבינלאומי קובע שמישהו ראוי למעצר בשל הפרת חוקים אלו, מי אנחנו שנאמר שמישהו צריך להיות מעל לכך? ואני חושב שברור מאוד שכולם צריכים לתת את הדין", אמר ממדאני.