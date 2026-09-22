נתניהו לממדאני: אחשוף את האמת עליך צילום: דוברות

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב היום (שלישי) במלים קשות לראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני, שכינה אותו "פושע מלחמה" ו"אדריכל של רצח העם המחריד של הפלסטינים".

"תתבייש לך ממדאני, על התמיכה במפלצת הטרור של חמאס, שטבחו בבני עמנו. תתבייש לך על ההסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק", תקף נתניהו.

"אני מגיע לאו"ם, אני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים, ואני מגיע לחשוף את האמת עליך", הוסיף ראש הממשלה.

במהלך קמפיין הבחירות שלו הבטיח ממדאני להורות למשטרת ניו יורק לעצור את נתניהו אם יגיע לעיר, במטרה לאכוף את צו המעצר שהוציא נגדו בית הדין הפלילי הבינלאומי. בריאיון ל"ניו יורק טיימס" ביולי אף ציין כי הוא בוחן דרכים אפשריות לעכב את ראש הממשלה.

עם זאת, הלילה הודה ממדאני בראיון לרשת CNN כי אין בסמכותו לאכוף את הצו המעצר והאיום שהשמיע בעבר - ריק מתוכן.