פרק 312, פודקאסט מעריב | גיורא איילנד חושף: 4 חודשים לפני הטבח, חליוה כינס 8 בכירים - "נדה

ראש המל"ל לשעבר, האלוף במיל' גיורא איילנד, חושף כי בעיצומה של המלחמה עם איראן עבר ניתוח מורכב שנמשך שבע שעות, וכי גם כיום הוא מתמודד עם קשיים רפואיים שמחייבים אותו להקדיש זמן ותשומת לב לבריאותו.

בראיון ל"מעריב" סיפר איילנד כי ההתמודדות הרפואית היא גם אחת הסיבות לכך שאינו מעוניין כיום להיכנס לחיים פוליטיים מלאים.

"הבריאות שלי השתפרה בהיבטים מסוימים, פחות כואב, אבל הסתבכה בדברים אחרים שעדיף לא לדבר עליהם", שיתף. "זה חלק מהכאב, ויש לי צרות גם גדולות יותר. זה מחייב אותי להתעסק בזה הרבה ולהקדיש לזה תשומת לב".

במהלך השיחה חשף איילנד כי כמה חודשים קודם לכן עבר הליך רפואי משמעותי: "ניתוח מסובך, קשה. ניתוח של שבע שעות. עברתי ניתוח קשה, זה היה תוך כדי המלחמה עם איראן".

לדבריו, בזמן המלחמה הוא אושפז בקומה תת-קרקעית בבית החולים: "הייתי בקומה מינוס שתיים, בחניון. בתנאים שבאמת היו מחרידים, בטח לא מתאימים לניתוח מהסוג שעברתי. אבל אלה היו תנאים אובייקטיביים".

אלא שההתנסות שלו במערכת הבריאות הובילה אותו גם למתוח עליה ביקורת. לטענתו, לראשי המחלקות השפעה רבה על אופן הטיפול, בעוד שחלקם פועלים במקביל גם במסגרת פרטית באופן שעלול, לדבריו, ליצור סתירה בין אינטרסים.

"ראשי המחלקות, בחלקם הגדול, הם גם פועלים באופן פרטי, שזה בסדר. אבל האינטרס הפרטי עומד הרבה פעמים בסתירה עמוקה לאינטרס הציבורי של הפרט. באופן שיטתי יש הסתרת מידע מחולים. באופן שיטתי יש הטיות מחרידות בטיפולים", אמר.

איילנד הסביר למה הוא מתכוון בטענה להסתרת מידע: "כשאומרים לחולה בוא תעשה טיפול א' או טיפול ב', לא אומרים לו את כל האמת. אומרים לו 20 אחוז, 30 אחוז, ולא את הדברים המשמעותיים".

לדבריו, בעקבות התמודדותו עם סרטן הערמונית הוא העמיק בנושא, כתב עליו ספר ומאז משוחח עם חולים רבים שפונים אליו להתייעצות: "אלפי אנשים מתייעצים איתי באופן פרטי. אני עושה את זה בחינם, בהתנדבות ובאהבה, ומאות אנשים, לדעתי, הצלתי מפני שגיאות קטסטרופליות ובלתי הפיכות".

כשנשאל על מצבו כיום, איילנד הבהיר כי הוא ממשיך בשגרת חייו, אך ההתמודדות הרפואית עדיין נמשכת: "אני בסדר במובן שאני הגעתי לכאן, אני נוהג, אני עובד, אני פעיל. אבל אני סובל וגם יש לי סיבות לדאגה. הן באמת לא צריכות לעניין את הציבור".

במהלך הריאיון התייחס איילנד גם לגדי איזנקוט, שאותו הוא מכיר לדבריו כבר עשרות שנים: "אני מכיר אותו 30 שנה, אם לא יותר. מכיר אותו, מוקיר אותו, מעריך אותו מאוד. יש בו יכולות הרבה יותר מרשימות מאשר ההופעה אולי הקצת דובית שלו והשפה הפשוטה. אני חושב שהוא בהחלט מנהיג מאוד ראוי".

בהתייחסו לשאלת ההתאמה לראשות הממשלה אמר איילנד: "פה השאלה היא מי הכי מתאים. יש פה שלושה שטוענים שהם הכי מתאימים - איזנקוט, בנט וליברמן. גם את יאיר גולן אני מכיר היטב וגם אותו אני מאוד מעריך, למרות שאנחנו חלוקים פוליטית".

הוא חשף במהלך הראיון כי קיבל הצעה להצטרף לרשימתו של אביגדור ליברמן במקום גבוה, אך החליט לוותר על כניסה לחיים הפוליטיים. הוא מספר כי הוא מצביע לליברמן בכל מערכות הבחירות מאז 2019 ומסביר כי מצבו האישי והרפואי אינו מאפשר לו כיום להתחייב לתפקיד פוליטי תובעני.

לדבריו, התמיכה הזו כמעט הפכה גם להצטרפות פוליטית: "אני רץ איתו בדרכי. לא הצטרפתי לרשימה לכנסת למרות שהוצעה לי הצעה מאוד ראויה ומכובדת".

איילנד הוסיף: "אני אומר בצורה מאוד גלויה: אם הייתי אומר כן, הייתי במקום מאוד גבוה ברשימה. ואם האופוזיציה של היום תקים את הקואליציה הבאה, בסבירות גבוהה יכולתי להיות שר".