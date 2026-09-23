ארגון ההתנדבות "ידידים" מוצא את עצמו במרכזו של מאבק משפטי מפתיע, לאחר שהוגשה נגדו בקשה לאישור תובענה ייצוגית בסכום של 2.5 מיליון שקלים.

עילת התביעה המרכזית היא שליחת הודעות לבקשת תרומות לאזרחים שנעזרו בעבר בשירותי הארגון, מבלי שנתנו את אישורם לכך.

מנכ"ל הארגון, ישראל אלמסי, התייחס אמש לנושא בריאיון לרדיו "קול חי", וציין כי קיבלו את פתיחת ההליך בתדהמה מוחלטת.

לדבריו, מדובר על היקף מינימלי לחלוטין של שתי הודעות בלבד שנשלחו בכל שנה - אחת לפני פורים והשנייה לקראת יום הכיפורים.

אלמסי הדגיש את היקף הפעילות העצום של הארגון, הכולל כ-65 אלף מתנדבים ומתנדבות מהחברה הישראלית אשר טיפלו בשנה החולפת בכמיליון אירועים שונים בשגרה ובחירום, ללא כל תשלום, תוך הפעלת מערך ניהול והנהלה בהתנדבות מלאה. עוד ציין כי בימים אלה ממש מתנדבי הארגון עסוקים בהקמת סוכות עבור קשישים ומשפחות נזקקות.

מנגד, עו"ד אברהם בנימין, המייצג את התובע המבקש לאשר את התובענה, הדגיש כי אין לו כל טענה כנגד פעילותו המבורכת של הארגון, אך הפנה לכך ש"אף ארגון אינו מעל החוק".

לדבריו, במשך תקופה ארוכה נשלחו הודעות פרסומת ליותר ממיליון בני אדם ללא הסכמתם, והשליחה נמשכה גם לאחר שנשלחו התראות והוגש ההליך לבית המשפט.

מטעם ההגנה הובהר כי עורכת הדין המייצגת את "ידידים" התגייסה להעניק לארגון ייצוג משפטי בהתנדבות מוחלטת. לטענתה, בכל הודעה שיועדה לגיוס תרופות נכללה אפשרות נגישה להסרה מרשימת התפוצה, והיא הגדירה את ההליך כאבסורדי שכן כל סכום שייפסק לרעת העמותה יקוצץ בפועל ישירות מכספי התורמים המיועדים לסיוע הציבור.