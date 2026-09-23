עימות פומבי פרץ בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן, בעקבות הצעתו של ליברמן לקדם הסכמה עם ירדן שבמסגרתה היא תנהל את שטחי A ו-B.

נתניהו תקף את ההצעה וטען כי משמעותה היא שליטה של צבא ירדן בשטחי ארץ ישראל: "ליברמן, ידעתי שאתה בשמאל מאז שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס. אני יודע שאתה בשמאל כי תקים ממשלה עם איזנקוט, יאיר גולן, בנט והמפלגות הערביות. אבל לא האמנתי שאתה תציע היום שצבא ירדן ישלוט בשטחי ארץ ישראל. חזור בך מייד!"

ליברמן הגיב לנתניהו והזכיר תחילה את נאום בר אילן: "היחיד שהצהיר על נכונות להקים מדינה פלסטינית, בנאום בר אילן, הוא בנימין נתניהו".

בהמשך הציג את עמדתו שלפיה ישראל צריכה לשמור על שליטה מוחלטת בשטחי C, אך לחפש חלופה לשליטה בשטחי A ו-B.

"אמרתי מספר פעמים ואני חוזר ואומר: הרשות הפלסטינית היא ארגון טרור, והחלוקה בינה לבין חמאס היא ברורה. חמאס מתמחה בטרור מזוין, והרשות הפלסטינית בטרור מדיני. לכן, מדינת ישראל חייבת ליצור רצף טריטוריאלי בין כל שטחי C ולשמור שם על שליטה מוחלטת. במקביל, חייבים למצוא אלטרנטיבה לשליטה מנהלית וביטחונית בשטחי A ו-B", אמר ליברמן.

לדבריו, הוא מתנגד לכך שישראל תהיה זו שתנהל את חיי הפלסטינים בערים הפלסטיניות: "אני מתנגד בתוקף לכך שישראל תנהל את חיי הפלסטינים בשכם, בג'נין או בטול כרם".

בהמשך הסביר את הצעתו בנוגע לירדן: "ולכן, על מנת למנוע ואקום שאליו ייכנסו חמאס, הג'יהאד ושאר המחבלים, צריך להגיע להסכמה עם ירדן על ניהול שטחי A ו-B על ידיהם, קונפדרציה ישראלית ירדנית".

ליברמן חתם במתקפה על מדיניותו של נתניהו לאורך השנים: "מי שתמך בגירוש יהודים מגוש קטיף, ששחרר את יחיא סינוואר ועוד 1,026 מחבלים, ושיזם העברת כסף קטארי לתוך רצועת עזה, אין לו זכות להטיף מוסר לאף אחד".