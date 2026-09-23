מפלגת הדמוקרטים מאיימת לעתור לבג"ץ נגד ראש השב"כ דוד זיני, אם לא יורה על הצמדת אבטחה ליו"ר המפלגה, יאיר גולן.

המפלגה שיגרה היום (רביעי) מכתב התראה דחוף לזיני, באמצעות היועץ המשפטי שלה עו"ד עמרי שגב, והציבה את 27 בספטמבר כמועד האחרון לקבלת החלטה בנושא.

הדרישה מגיעה, לטענת הדמוקרטים, לאחר שמשטרת ישראל העלתה את רמת הסיכון של גולן לרמה 4 מתוך 6, רמה שלדברי המפלגה זהה לזו שנקבעה לגדי איזנקוט.

במכתב נטען כי קיימים איומים מפורשים ומתועדים על גולן ובני משפחתו, ובהם קריאות לרצח, לתלייה ולשימוש בנשק חם. עוד ציינה המפלגה כי גולן היה ראש המפלגה היחיד ששמו הופיע במכתב איומים שצורף ללבנה שהושלכה לעבר אולפני חדשות 12.

בדמוקרטים טוענים כי האחריות בנושא מוטלת על ראש השב"כ, ומסתמכים בין היתר על תפקידו של השירות ב"שמירת סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו". לטענת המפלגה, ועדת השרים לענייני שב"כ העבירה לראש השירות את הסמכות והאחריות בנושא אבטחת מועמדים לכנסת.

"התעלמות מחומרת האיומים המופנים כלפי יו"ר מפלגת הדמוקרטים ומהמידע המודיעיני הקונקרטי ביחס אליו עלולה להוביל לפגיעה בחייו של יו"ר המפלגה, ייתכן שכבר בטווח הזמן הקרוב", כתב שגב לזיני.

עוד הוסיף: "מצופה כי תתעלם מרעשי הרקע הפוליטיים ותקבל את ההחלטה הממלכתית והראויה בנסיבות העניין".

במפלגה הבהירו כי אם עד 27 בספטמבר לא תאושר אבטחה לגולן, בכוונתם לפנות לבג"ץ.