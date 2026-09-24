בית משפט השלום בחדרה הורה היום (חמישי) לשחרר למעצר בית את מחמוד סמחאת, בן 21 מכפר מנדא, החשוד שדרס למוות את הנער עמיחי עטיה בחדרה לפני יום כיפור.

על פי החלטת בית המשפט, סמחאת ישהה במעצר בית עד אחד באוקטובר.

השופט אהוד קפלן התייחס בהחלטתו לנסיבות שהובילו לדריסה וקבע כי מחומרי החקירה עולה שסמחאת ניסה להימלט מאנשים שרדפו אחריו, וכי הדריסה לא נעשתה בכוונה.

"החשוד לא הכחיש את גרימת מותו של המנוח, ולטענתו נמלט מההמון שדלק אחריו ורצה לבצע בו לינץ'. הוא לא הבחין שדרס אדם ולכן לא ניתן לייחס לו הפקרה. ברור מחומרי החקירה שהוא לא דרס אף אחד בכוונה", קבע השופט.

לדבריו, "לכל היותר מדובר ברשלנות, וגם היא לא ברמה גבוהה - כי אין ספק שהוא נמלט מאנשים שניסו לבצע בו שפטים".

השופט קפלן אף התייחס לאחריות לאירוע וקבע: "למעשה די ברור שהאשמים בתוצאה הטרגית הם אותם אנשים שדלקו אחריו ולא הוא, גם אם יש לו חלק בעניין דבר שיתברר בהמשך".

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עטיה ז"ל, בן 17 מאיתמר ותלמיד כיתה י"ב בישיבת חיצים, נדרס למוות במתחם הקניות "וילג'" בחדרה, לאחר שהשתתף עם חבריו באירוע סליחות.

עטיה הגיע לחדרה עם תלמידי בית הספר לאירוע סליחות שקיימה ישיבת אולגה בשיתוף עיריית חדרה. לפי עדות חבריו, נהג הטנדר; נסע במהירות גבוהה ופגע בו.

צוותי מד"א העניקו לעטיה טיפול רפואי וביצעו בו פעולות החייאה ממושכות. הוא פונה לבית החולים הלל יפה תוך כדי פעולות החייאה, אך בבית החולים נאלצו לקבוע את מותו.

במשטרה הציגו לאחר האירוע את ממצאי החקירה הראשונית, שלפיהם האירוע החל בעימות בין הנהג ומספר נערים, שבמהלכו נדרס עטיה ובהמשך בוצע ירי לעבר הנהג שנמלט. הנהג נפצע מהירי באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי.

מתיעוד שפורסם מהרגעים שקדמו לדריסה נראים מאות בני נוער באירוע הסליחות שנערך בחניית המתחם. נהג הטנדר פרק במקום סחורה, ובהמשך נראים בני נוער מתעמתים איתו.

בתיעוד נראה הנהג מתחיל להימלט מהמקום בנסיעה לאחור, כשמספר נערים רודפים אחריו. במהלך הנסיעה הוא פגע בעמיחי. חבריו של עמיחי הדגישו כי הוא עצמו לא היה מעורב בעימות שקדם לדריסה.

עמיחי ז"ל הוא בנם של שגית ויונה עטיה. הוא הותיר אחריו חמישה אחים ואחיות, בהם אח תאום. הוא הובא למנוחות בערב יום הכיפורים בבית העלמין ביישוב.