ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, הגיב בחריפות לנאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת הכללית של האו"ם, שבו מתח ראש הממשלה ביקורת נוקבת על ממדאני בעקבות עמדותיו האנטי-ישראליות.

"כפי שעשה שוב ושוב, ראש הממשלה נתניהו ניצל את נאומו באו"ם כדי לחזור על שקרים חסרי בסיס שנועדו לטהר את רצח העם שהוא מבצע בפלסטינים. שום שקר לא יוכל לשנות את העובדה שהוא עדיין נתון לצו מעצר של בית הדין הפלילי הבין-לאומי", אמר ממדאני.

נתניהו הקדיש חלק מנאומו באו"ם למתקפה ישירה על ממדאני, וטען כי יהודים רבים בניו יורק אינם חשים עוד בטוחים כפי שחשו בעבר.

ראש הממשלה העלה שורה של טענות נגד ממדאני, רעייתו ומקורביו בנוגע להתבטאויותיהם ולקשריהם, ואמר לו ישירות: "ניסית למנוע ממני להגיע לכאן, ניסית להשתיק אותי. אתה לא יכול להשתיק אותי - אתה לא יכול להשתיק את האמת".

מוקדם יותר השבוע תקף ממדאני את נתניהו וכינה אותו "פושע מלחמה", אך בה בעת הודה כי בניגוד להצהרותיו במהלך קמפיין הבחירות, אין לו סמכות חוקית לעצור את ראש הממשלה.

"כשמדובר בבנימין נתניהו, תיארתי אותו כפי שאני מאמין שהוא - פושע מלחמה ואדריכל של רצח עם נורא נגד העם הפלסטיני", אמר ממדאני בריאיון ברשת CNN. הוא הוסיף: "אני בהחלט מאמין שזה דבר שצריך לכבד, משום שמה שאנחנו רוצים לראות הוא דבקות בערכינו הפוליטיים ואמונה במתן דין וחשבון".

ממדאני ציין עוד כי נפגש לקראת העצרת עם ראש עיריית האג, יאן ואן זאנן, והשניים שוחחו על חשיבות שלטון החוק.

"אם בית הדין הפלילי הבין-לאומי קובע שמישהו ראוי למעצר בשל הפרת חוקים אלו, מי אנחנו שנאמר שמישהו צריך להיות מעל לכך? אני חושב שברור מאוד שכולם צריכים לתת את הדין", סיכם ממדאני.