נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, התראיין לרשת "פוקס ניוז" והתייחס לאפשרות של הגעה להסדר מדיני מול וושינגטון. כשנשאל על ידי המראיין ברט באייר באשר לויתורים שטהרן מוכנה לבצע, אמר: "הגענו להסכם עם הנשיא שלכם שנחתם, ומבחינתנו אנו עדיין מוכנים להתקדם על בסיס אותם עקרונות ומסגרת שהוסכמו".

פזשכיאן דחה את ההאשמות לפיהן ארצו פגעה בחופש השיט באזור וציין: "לא אנחנו סגרנו את מצר הורמוז, המצרים היו פתוחים". בהמשך יצא נגד מהלכי ארצות הברית והדגיש: "ללא כל הצדקה חוקית תקפו אותנו, התנקשו והביאו למותם של מדענים, מפקדי צבא ובכירים מטעמנו".

בדבריו תקף הנשיא האיראני את הלחץ המופעל על מדינתו והבהיר כי ניסיונות אלו לא יצלחו: "הלחצים שממשיכים להפעיל עלינו נועדו להביא אותנו לכניעה מחוץ למסגרת החוק הבין-לאומי, וזה דבר בלתי אפשרי".

בנוגע למורדים החות'ים בתימן, טען פזשכיאן כי למרות קיומו של קשר עמם, טהרן אינה מנהלת את צעדיהם: "החות'ים אחראים לפעולותיהם. הם לא מקבלים הוראות".

בנוסף, נשאל פזשכיאן על מצבו הבריאותי וכשירותו של המנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי. הוא טען כי חמינאי בריא לחלוטין וציין כי פגש אותו לפני כחודש עד חודש וחצי לפגישה ממושכת שנמשכה כשבע שעות.

בתוך כך, סוכנות הידיעות "רויטרס" דיווחה אתמול (חמישי) כי צוותי המשא ומתן של ארצות הברית ואיראן דנים בניו יורק במתווה מדורג להרגעת העימות. לפי ההצעה הנבחנת, איראן תפתח מחדש את מצר הורמוז בתמורה להסרת הסגר הכלכלי מצד וושינגטון.

גורם איראני בכיר אישר ל"רויטרס" כי מתווה הדרגתי עשוי להוות את הדרך המעשית ביותר להתקדמות: "אחד המסלולים האפשריים לפתרון המשבר הוא מהלך בשלבים".