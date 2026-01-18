נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, פרסם היום (ראשון) אזהרה חריגה, ולפיה כל ניסיון לחסל את המנהיג העליון של איראן, האייתוללה עלי ח’אמנאי, ייתפס בטהראן כהכרזת מלחמה כוללת על הרפובליקה האיסלאמית.

האזהרה באה לאחר שדונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, אמר כי "הגיעה השעה לחפש הנהגה חדשה באיראן", אמירה שפרשנים בארה"ב ובאזור פירשו כרמז לאפשרות של מהלך צבאי נגד ח’אמנאי.

ח’אמנאי עצמו הבהיר באחרונה כי "לאיראן אין תכנית לפתוח במלחמה", אך הדגיש כי המשטר "לא משחרר עבריינים מבית", והוסיף: "יש לשבור את גבם של המסיתים" שהובילו את גל המחאות האחרון נגד שלטון חכמי הדת.

בדבריו האשים את ארצות הברית וישראל בכך שעמדו מאחורי ההפגנות.

לדבריו, "הפושעים מחוץ לאיראן גרועים יותר מן הפושעים שבפנים", והוסיף כי "המרד נועד להיות רחב בהרבה בהיקפו ולערער את יציבות הרפובליקה האיסלאמית".