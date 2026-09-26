אדון הנפלאות

ההרכב הנשי The Mothers, המורכב מהזמרות והיוצרות שרון רוטר, שירי הדר ונעה ג'ינו, משחרר סינגל חדש בשם "אדון הנפלאות", שיר נוסף מתוך האלבום שבדרך.

השיר לוקח את מילות ברכת "יוצר אור" מתפילת שחרית ומעניק להן לחן חדש ומקפיץ. בין המילים שנבחרו לשיר: "פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות".

מאחורי הבחירה בטקסט מהתפילה עומד גם החיבור לרעיון של התחלות חדשות. חברות ההרכב מתארות את הרגע שבו יוצאים לעשות דבר חדש למרות הפחד, מצליחים להתמודד איתו ולעבור דרכו - ואז מתרחש שינוי.

"אדון הנפלאות" מבקש לחבר את הרעיון הזה למילים העתיקות של התפילה, ובהן גם הפסוק "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית".