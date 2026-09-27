אלפי מטיילים ומשפחות הגיעו היום (ראשון), עם פתיחת חול המועד סוכות, לאתרי הטבע, המעיינות ומרכזי המורשת ברחבי השומרון.

כבר משעות הבוקר נרשמה תנועה של מבקרים בכמה מוקדים באזור. במרכז מורשת אלון מורה הגיעו מטיילים לפארק המנהיגות האתגרי ולטיילת החדשה, ובמקביל פתחו החוות החקלאיות באזור את שעריהן למבקרים.

מטיילים נוספים הגיעו למעיינות ולאתרי הטבע, בהם פארק "ידידיה" ברבבה, "שביל הגבורה" בטל מנשה, עיינות עמית ועין כפיר.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר: "ארץ השומרון מחבקת היום את המטיילים הרבים שבאו לחגוג איתנו את חג הסוכות. התשובה הניצחת שלנו לכל האתגרים מבית ומחוץ היא בדיוק זו - להמשיך לטייל, להמשיך לבנות ולחבר את כל שדרות העם לארץ התנ"ך. אני מזמין את כל בית ישראל להמשיך להגיע לכאן גם בימים הקרובים, לחוות ולהתרגש איתנו".

אירועי חול המועד צפויים להימשך גם בימים הקרובים. בין היתר יתקיים "המירוץ למיליון" במסלולים בצפון השומרון, המשלב משחק ניווט אינטראקטיבי נושא פרסים.

בהר גריזים ובסבסטיה יתקיימו פסטיבלי מורשת וחידות, ובנחל קנה מתוכננים סיורים מודרכים.

גולת הכותרת של אירועי החג תתקיים ביום רביעי, אז תצא לדרך "צעדת השומרון" - מסע וחגיגה המונית לכל המשפחה במרחבים המרגשים של יישובי צפון השומרון כדים, גנים ונעה.

הצעדה תכלול מסלול חווייתי בטבע, הופעות של אמנים מובילים, עמדות הפעלה, מתנפחים ושלל אטרקציות למשפחות.

תצפית הר כביר צילום: תיירות שומרון