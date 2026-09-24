אגף הביטחון ומוקד הביטחון של המועצה האזורית שומרון זכו לאותות הוקרה והצטיינות מטעם אוגדת יהודה ושומרון, על פעילותם ושיתוף הפעולה עם צה"ל וכוחות הביטחון בגזרה.

מפקד האוגדה, תא"ל קובי הלר, העניק את האותות בטקס בהשתתפות ראש המועצה יוסי דגן, מנהל אגף הביטחון יונתן שמחי, מנהל מוקד הביטחון מוטי זלביץ', קב"טים ומוקדניות המועצה.

ההוקרה מגיעה שנה לאחר שאגף הביטחון של המועצה זכה בתואר המצטיין של פיקוד המרכז.

בנימוק להענקת האות נכתב כי ההוקרה ניתנת על "עשייתכם המקצועית, המסורה והנחושה, למען ביטחון תושבי הגזרה".

עוד נכתב כי פעילות האגף "מהווה נדבך משמעותי בהגנה על תושבי הגזרה ובשמירה על ביטחונם ושגרת חייהם, תוך שיתוף פעולה הדוק עם כוחות צה"ל וכלל גופי הביטחון".

תא"ל הלר התייחס בטקס לתפקוד אנשי המועצה באירועים ביטחוניים: "ראינו באגף הביטחון של מועצה אזורית שומרון, שפועל עם חטמ"ר מנשה, אפרים, שומרון והבקעה, אגף מצטיין".

לדבריו, "בכל האירועים האחרונים, בזכות התפקוד היוצא דופן של המוקד והקב"טים, ההישגים המבצעיים, התוצאות המבצעיות והצלת החיים בשטח, האירועים נראו אחרת וטוב יותר מאיך שאנחנו כצבא יכולנו לתפקד, אלמלא התרומה והערך המוסף שלכם".

מפקד האוגדה הודה גם לראש המועצה על שיתוף הפעולה והוסיף: "אני מנצל את ההזדמנות להודות לך יוסי ולמועצה על השותפות, על החברות ובכלל על הרוח המשמעותית מאוד בחודשים האחרונים, בוודאי בצפון השומרון, ביחס להתרחבות, לפריחה, לצמיחה ולדברים המדהימים שקורים כאן בהקשרי ההתיישבות. וכמובן לקב"טים ולבנות - הערכה רבה מכולנו, ותודה".

דגן אמר כי הזכייה השנייה ברציפות בהוקרה מצד צה"ל מעידה על פעילות אנשי מערך הביטחון של המועצה: "הקב"טים, הרבש"צים, לוחמי כיתות הכוננות, המוקדניות וכל גורמי הביטחון בשומרון הם חומת המגן של ההתיישבות. הם עובדים יום ולילה, בשגרה ובחירום, ובאירועים הקשים הם הראשונים בשטח ועל הקשר. שנה שנייה ברציפות שצה"ל בוחר להוקיר את אגף הביטחון שלנו, וזו עדות למקצועיות ולמסירות שלהם".

הוא הודה וסיכם: "אני מודה למפקד האוגדה, תא"ל קובי הלר, ולמפקדי החטמ"רים על השותפות ההדוקה, וכמובן למנהל אגף הבטחון יונתן שמחי לקב"טים ולמוקדניות. השומרון מתרחב ופורח, והביטחון הוא הבסיס לכל הצמיחה הזאת. נמשיך לחזק את כוחות הביטחון ואת ההתיישבות".