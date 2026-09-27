שורדת השבי לירי אלבג הגיבה היום (ראשון) לחיסולו של המחבל מחמד גבאין, אשר החזיק בה ובאגם ברגר במשך כמעט שנה.

ברשתות החברתיות שיתפה אלבג את תחושת ההקלה וכתבה כי "כשחדשות כאלו טובות מגיעות, אי אפשר להסתיר את החיוך. איזו סגירת מעגל מטורפת! המחבל שהחזיק באגם ובי כמעט שנה - חוסל!".

בהמשך הוסיפה כי יכלה להרחיב במשך שעות שלמות על הסבל שגרם לשתיים לאורך התקופה הארוכה, אך הדגישה "לא בא לי לתת לו אפילו עוד מילה. רק לחייך חיוך ענק ולמסור לו: תירקב בגיהנום יא נבלה. איזה כיף שאתה כבר לא פה. זוכר את הוויכוח בינינו מי יגיע קודם לגיהנום? כיף לדעת שצדקנו".

מוקדם יותר הודיעו שב"כ וצה"ל על חיסולו של המחבל בצפון רצועת עזה בשבוע שעבר. מדוב רבמחבל ששימש מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, והיווה יעד של מערכת הביטחון עקב מעורבותו בפעילות טרור נגד ישראל לאורך הלחימה.

מעבר לאלבג וברגר החזיק המחבל לאורך המלחמה בעוד שבעה חטופים: זיו וגלי ברמן, איתן מור, מתן אנגרסט, עמרי מירן, קית' סגל ואלון אהל.