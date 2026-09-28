מחיר הדלק צפוי להתייקר פעם נוספת בחודש אוקטובר, כאשר במשק האנרגיה מעריכים הבוקר (שני) כי העלייה עשויה להגיע לכ-40 אגורות לליטר ואף יותר, על רקע הזינוק במחירי הנפט ובשער הדולר.

על פי ההערכות, התעריף צפוי לעמוד לכל הפחות על כ-8.15 שקלים לליטר בנזין בשירות עצמי.

ההתייקרות הצפויה מגיעה לאחר שבחודש שעבר עלה מחיר הדלק ב-16 אגורות. בעקבות העלייה הגיע מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בשירות עצמי ל-8.25 שקלים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם בעקבות זאת על צו שהפחית את מס הבלו על הדלק ב-50 אגורות, וכך ירד המחיר לצרכן ל-7.75 שקלים לליטר בשירות עצמי.

המהלך שקידם סמוטריץ' עורר ביקורת וטענות כי מדובר ב"כלכלת בחירות". למרות הביקורת, המהלך עבר את הייעוץ המשפטי במשרד האוצר ואושר.

מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, בת שבע אבוחצירה, פירטה את הגורמים שהובילו לעלייה הקודמת במחיר. לדבריה, מחיר הבנזין בשוק העולמי התייקר בכ-6%, בעוד היחלשות הדולר בכ-3% קיזזה חלק מהעלייה.

שני המרכיבים הללו הוסיפו יחד כ-10 אגורות למחיר. עדכון רכיב הבלו שביצעה רשות המסים בהתאם למדד הוסיף כ-5 אגורות נוספות, ועדכון מרווח השיווק החצי-שנתי תרם אגורה נוספת. בסך הכול הובילו השינויים להתייקרות של 16 אגורות במחיר הדלק בחודש שעבר.