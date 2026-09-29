האקסטרים היהודי- סוכות בנפאל

סוכה, ארבעת המינים וספר תורה אינם הציוד הרגיל שאורזים לקראת טרק בהימלאיה. אבל עבור הרב חזקי וחני ליפשיץ, שליחי חב"ד בנפאל כבר 25 שנה, הם חלק ממסע שמבקש לחבר בין הטיול הגדול לבין החיים היהודיים - גם הרחק מהבית.

בסוכות יצא המסע אל ההימלאיה כשהציוד לחג מצטרף לכבודה הרגילה של המטיילים. המטרה, מסביר הרב חזקי ליפשיץ בסרטון של "רגע של חכמה", היא לאפשר ליהודים להמשיך במסלול שלהם בלי להשאיר את המסורת מאחור.

"אנחנו מנסים להנגיש את כל האמצעים, על מנת שאנשים יוכלו לטייל טיול יהודי כשר בכל מקום שהם נמצאים", הוא מסביר.

"גם טרק כשר לסוכות", אומר הרב ליפשיץ, ומסכם בחיוך את החיבור הלא שגרתי שבין ההימלאיה לחג: "כן, זה מה שנקרא - אקסטרים יהודי".