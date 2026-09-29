משטרת מחוז ירושלים עצרה לחקירה ערבי תושב העיר העתיקה בן 52, בחשד למעורבות בהצתת סוכה במרכז העיר במהלך ימי חג הסוכות.

על פי החשד המסתמן של החוקרים, האירוע בוצע על רקע מניע גזעני חמור.

הפרשה החלה ביום ראשון האחרון, עם קבלת דיווח במוקד המשטרה על שריפת סוכה באזור רחוב אגריפס המרכזי. צוותי כיבוי אש שהוזעקו למקום השתלטו על הלהבות, אך המבנה ניזוק.

בעקבות האירוע, פתחו חוקרי תחנת "לב הבירה" בחקירה ממוקדת, אשר כללה איסוף ממצאים ועדויות בשטח שהעלו מיד חשד כי מדובר בהצתה מכוונת וזדונית.

פעולות חקירה מהירות ומודיעיניות שביצעו שוטרי היחידה החוקרת הובילו אתמול לאיתורו של החשוד, תושב העיר העתיקה, ולמעצרו לחקירה בתחנת המשטרה.

היום צפויה המשטרה להביא את החשוד בפני בית משפט השלום בירושלים, ולבקש את הארכת מעצרו המשך מיצוי הליכי החקירה והבדיקה האם היו מעורבים נוספים באירוע.