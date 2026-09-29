העימות סביב ראש הישיבה הרב אליהו מאיר פייבלזון מתרחב, עם הצטרפותם של רבנים בכירים נוספים למחאה נגד ההפרעות והעימותים שחוו בחודשים האחרונים הרב ומוסדותיו.

הדיין מבני ברק הרב יהודה סילמן וראש ישיבת "יד אהרן" הרב יהושע אייכנשטיין פרסמו בימים האחרונים דברי תמיכה ברב פייבלזון, בהמשך למכתב החריף שפרסם המנהיג הליטאי הרב משה הלל הירש.

המכתבים מגיעים לאחר שבחודשים האחרונים חוו הרב פייבלזון ומוסדותיו הפרעות שיטתיות ועימותים אלימים מצד גורמים שוליים, ובהם התפרצויות לשיעורים ולדרשות שמסר.

הרב סילמן התייצב במפורש לצד קריאתו של הרב הירש ומחה בחריפות נגד ההתנהלות כלפי הרב פייבלזון.

"הנני להצטרף למכתבו של מרן ראש הישיבה ולמחות נגד ההשתוללות והאלימות הנובעות כאילו מקנאות אבל אינם אלא שקר וחילול ה'", כתב הרב סילמן.

לצד המחאה בירך הרב סילמן את הרב פייבלזון שימשיך בדרכו החינוכית והתורנית ללא הפרעה.

גם ראש ישיבת "יד אהרן", הרב יהושע אייכנשטיין, פרסם דברי חיזוק לרב פייבלזון. בדבריו הדגיש את דרכו בקירוב תלמידים ובהעמקת דרכי הלימוד, ומתח ביקורת עקיפה על המתנגדים לו.

הרב אייכנשטיין ציין כי מעשיו של הרב פייבלזון מלמדים, לדבריו, על תרומתו לחינוך הדור הצעיר.

הצטרפות שני הרבנים מגיעה לאחר מכתבו של הרב הירש ומרחיבה את ההתייצבות הפומבית של דמויות מרכזיות בציבור החרדי נגד ההתנהלות האלימה שיוחסה לגורמים המתנגדים לרב פייבלזון ולמוסדותיו.