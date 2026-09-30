הרפובליקנים בסנאט האמריקני חסמו הלילה (רביעי) הצעה שנתמכה בידי הדמוקרטים, אשר ביקשה לחייב את מחלקת המדינה לפתוח בחקירה בנוגע למדיניות ישראל בתחום זכויות האדם ולמקרי אלימות נגד אמריקנים ופלסטינים ביהודה ושומרון. כך דווח באתר "פוליטיקו".

לפי הדיווח, ההצעה נפלה בהצבעה ברוב של 51 מתנגדים מול 47 תומכים. כל הסנאטורים הדמוקרטים הצביעו בעד היוזמה, למעט ג'ון פטרמן מפנסילבניה, הידוע בתמיכתו הנחרצת בישראל. הרפובליקנים, מנגד, התנגדו לה מקצה לקצה.

על פי ההצעה, מחלקת המדינה הייתה נדרשת להגיש דו"ח מפורט על מדיניות זכויות האדם של ישראל ואירועי האלימות ביהודה ושומרון. אחד מיוזמי מהלך, הסנאטור הדמוקרטי כריס ואן הולן ממרילנד, ציין כי ההצעה עשויה הייתה להוביל גם להתניית הסיוע הביטחוני לישראל או להפסקת חלק ממנו, במידה שהממשל האמריקני לא היה עומד בדרישות.

סנאטורים רפובליקנים תקפו את היוזמה והגדירו אותה כמהלך פוליטי המכוון נגד בעלת בריתה הקרובה של ארצות הברית.