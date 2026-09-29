אראל סג"ל על האלימות כלפי חיילים ערוץ 14

איש התקשורת אראל סג"ל תקף הערב (שלישי) בחריפות את הצעירים שהשתתפו בהתפרעויות בכפר הפלסטיני ג'אלוד בבנימין, וטען כי מעבר להיבט החוקי והמוסרי, מעשיהם גורמים נזק ישיר להתיישבות ולישראל.

במהלך תוכנית "הפטריוטים" התייחס סג"ל לאירוע ואמר: "צריך לקיים את החוק, וזה גם לא מוסרי לפגוע סתם באנשים ולא לפגוע בחיילים, זה גם השאלה מוסרית".

סג"ל ביקש להדגיש גם את הנזק המעשי שלדבריו נגרם מהאירועים, על רקע מצבה של ישראל בזירה הבינלאומית. "אבל יש גם את השאלה הפרקטית של השכל, של הטמטום, של מה שישראל עוברת היום בעולם והנזק", אמר.

לדבריו, ההתפרעויות גורמות נזק גם ביחסים עם הממשל האמריקני: "היום יש לנו את הממשל הכי אוהד שהיה לנו אי פעם בארצות הברית. יש לנו את השגריר הכי אוהד אי פעם בארצות הברית. וגם הוא יוצא נגד ההתנהגות הזאת".

סג"ל סיכם את דבריו במתקפה חריפה: "כי ההתנהגות הזאת לא מוסרית, לא חוקית, ולא חכמה, היא מטומטמת. הם פשוט פוגעים בהתיישבות".

דבריו מגיעים בעקבות האירועים במהלך הלילה בכפר ג'אלוד. לפי דובר צה"ל, כוחות צה"ל ומג"ב פעלו באזור בעת שתואמה חזרתה של משפחה פלסטינית לביתה בכפר.

על פי הודעת צה"ל, במקום נכחו יותר ממאה "פורעים ישראלים" שחסמו צירים, הבעירו צמיגים ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון. בצה"ל מסרו עוד כי הוצתו מבנים, כלי רכב ורכוש פלסטיני.

שלושה לוחמי מג"ב נפצעו באורח קל במהלך העימותים ונגרם נזק לרכב של כוחות הביטחון. שני חשודים נעצרו והועברו לחקירה במשטרה.

בעקבות האירועים פרסמו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, נשיא המדינה, השר גדעון סער וראש מועצת בנימין ישראל גנץ הודעות גינוי וקראו לפעול נגד המעורבים ולמצות עמם את הדין.