אופנוע שטח שנגנב מלוחם בזמן ששהה בשירות מילואים אותר בפשיטה משטרתית בכפר ענאתא, לצד שישה אופנועים נוספים החשודים כגנובים. שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נעצרו.

החקירה החלה לאחר שלוחם המילואים דיווח כי אופנוע השטח שבבעלותו נגנב בזמן שירותו. בעקבות הדיווח פתחו שוטרי תחנת בנימין במחוז ש"י בחקירה סמויה.

במהלך החקירה עלה במשטרה חשד כי מאחורי הגניבה עומדת חוליה שפעלה לגניבת אופנועים, העברתם ליהודה ושומרון ומכירתם באזור.

במהלך החג פשטו לוחמי מג"ב איו"ש ושוטרי תחנת בנימין, בהכוונה מודיעינית של התחנה, על מתחם בכפר ענאתא שבגזרת חטיבת בנימין.

בחיפוש במתחם נמצאו שבעה אופנועים החשודים כגנובים, ששווים הכולל מוערך בכ-400 אלף שקלים. בין האופנועים זוהה גם זה שנגנב מלוחם המילואים והוביל לפתיחת החקירה.

לפי ממצאי החקירה המשטרתית, החשודים נהגו לגנוב אופנועים ולהעביר אותם ליהודה ושומרון. לאחר מכן, על פי החשד, בוצעו שינויים במספרי הזיהוי ובשלדות האופנועים לפני מכירתם.

שני החשודים, תושב מחנה הפליטים שועפאט ותושב ענאתא בשנות ה-20 לחייהם, נעצרו והועברו להמשך חקירה בתחנת בנימין של מחוז ש"י.