ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג לנשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, מידע מודיעיני ישראלי חדש המצביע על כך שאיראן חוזרת להתקדם בתוכנית הגרעין שלה, כך דיווחה רשת CNN.

על פי הדיווח, בין הנתונים שהציג נתניהו לבן זאיד בפגישתם באבו דאבי בתחילת השבוע, נתונים על עבודות בנייה חדשות באתר "הר המכוש" באיראן.

על פי שני מקורות המעורים בפרטי הביקור, בפגישה המדינית-ביטחונית השתתף גם בכיר ביטחוני סעודי.

מעבר לסוגיית הגרעין, השיחות בין הצדדים עסקו בהתפתחויות אזוריות נוספות, ובהן האיומים מצד המיליציה החות'ית בתימן, אבטחת נתיב השיט האסטרטגי בבאב אל-מנדב בפתחו של הים האדום, והחופש הימי במצר הורמוז.

סוכנות הידיעות הרשמית של איחוד האמירויות אישרה שלשום כי נשיא המדינה, השייח' מוחמד בן זאיד, אירח ביום ראשוןאת ראש הממשלה בנימין נתניהו לפגישה מדינית חשאית באבו דאבי.

בהודעה הרשמית שנמסרה מטעם הממשל באמירויות נכתב כי השניים דנו במערכת היחסים הדו-צדדית בין המדינות ובדרכים להמשיך לחזק ולשדרג אותה במגוון תחומים.

האישור הרשמי הגיע לאחר יממה שבה שמרו גורמים רשמיים באבו דאבי על שתיקה תקשורתית בנוגע לעצם קיומו של המפגש.

במערכת המדינית מעריכים כי קיומה של פגישה שנייה בתוך חודשים אחדים בלבד מעיד על כך שבאיחוד האמירויות רואים ביחסים עם ישראל נכס אסטרטגי וארוך טווח, העומד בפני עצמו ללא תלות בזהות הנהגת המדינה.

במקביל פרסמה גם לשכת ראש הממשלה הודעה רשמית המאשרת את דבר הביקור: "ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו ביקרו אתמול באיחוד האמירויות בהזמנת נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד. הביקור עסק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות והאתגרים האזוריים, והשתתפו בו ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני".