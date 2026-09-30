שתי ילדות, בנות 5 ו-6, קיבלו הזדמנות לחיים חדשים לאחר שעברו בסוף השבוע האחרון השתלות כבד וריאות במרכז שניידר לרפואת ילדים.

ילדה בת 5 מאזור ירושלים עברה השתלת כבד לאחר שהתמודדה עם מחלת כבד נדירה ונזקקה להשתלה מצילת חיים. היא מאושפזת כעת ביחידה לטיפול נמרץ במרכז שניידר.

אמה של הילדה פנתה לאחר ההשתלה למשפחת התורם והודתה לה על ההחלטה שקיבלה בשעתה הקשה: "למשפחה היקרה והאצילה, אין מילים בעולם שיוכלו לנחם אתכם על האובדן הכבד והנורא. במקום הכי חשוך והכי כואב, ברגע של שבר שאין למעלה ממנו, גיליתם תעצומות נפש, אצילות וחסד עליון, ובחרתם להעניק חיים".

האם הוסיפה: "בזכות ההחלטה האצילית שלכם בתנו המתוקה תקבל חיים בריאים ושמחים בעז"ה!".

בדבריה ביקשה האם גם לעורר מודעות לתרומת כבד מן החי, וחתמה: "כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא".

את השתלת הכבד הוביל ד"ר מיכאל גורביץ, מנהל יחידת השתלות כבד במרכז שניידר, יחד עם ד"ר ולדימיר טנק, סגן מנהל מחלקת השתלות במרכז הרפואי בילינסון. בצוות השתתפו גם המרדים ד"ר פיראס אבו סביח והאחיות ספיר לב ומשה ישראלוב.

במקביל, ילדה בת 6 מצפון הארץ עברה השתלת ריאות. את הניתוח ביצעו ד"ר יורי פסחוביץ, מנהל המחלקה לכירורגיית חזה בבית החולים בילינסון, וד"ר גבי אמיר, מנהל היחידה לניתוחי לב בילוד במרכז שניידר, יחד עם ד"ר שחר דייסי וד"ר מיכאל סגל.

היא מטופלת כעת ביחידה לטיפול נמרץ לב. שתי ההשתלות התאפשרו הודות לתרומת האיברים ולהחלטת משפחות התורמים לתרום איברים ולהציל חיים.