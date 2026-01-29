ניתוח השתלת הריאות ה-1,000 דוברות בילינסון

מערך הריאות והמחלקה לכירורגיית חזה בבית החולים בילינסון הגיעו לאבן דרך היסטורית: השתלת הריאה ה-1,000 בישראל.

ההשתלה התאפשרה בזכות תרומתה האצילית של משפחתו של לוחם המילואים עשהאל באב"ד ז"ל, שנפצע בקרב בעזה ונפטר לפני כשבועיים. ריאותיו של עשהאל הושתלו בעמרם חזן, תושב נתיבות בן 53 ואב לתשעה ילדים, שסבל ממחלת ריאות מתקדמת.

משפחת באב"ד אמרה, "עשהאל תמיד הרגיש בשליחות של הקב"ה לעשות טוב למען עם ישראל והיה ברור לנו מהרגע הראשון שאם יש דרך להציל חיים גם לאחר פטירתו של עשהאל זה הדבר הנכון לעשות".

עוד הוסיפו במשפחה, "מחמם את הלב לדעת שמדובר בהשתלת הריאות ה-1,000 בבית החולים בילינסון, ואנו מקווים שזהו יהיה אות פתיחה לעוד אלפי השתלות שיתרחשו בעתיד בעזרת ה'. אנחנו מאחלים בריאות למושתל ואריכות ימים. השתלת הריאות מחדדת פעם נוספת איזה עם נפלא הוא עם ישראל, עם שלמענו עשהאל מסר את נפשו".

עמרם סיפר, "אני מאוד מודה למשפחה האצילית שתרמה לי את הריאות ומאחל להם בריאות והצלחה. בזכותם חזרתי לנשום בעצמי וחזרתי לחיים אחרי שהייתי במצב קשה. התפללנו שאהיה המושתל ה-1,000 כי המצב שלי החמיר. אשתי הלכה להילולת הבאבא סאלי, ומיד כשהיא יצאה התבשרנו שאני מקבל ריאות. הניתוח עבר חלק ובלי כאבים ואני מודה לרופאים של בילינסון על הכל".

ד"ר ארז ברנבוים, מנהל בתי החולים בילינסון והשרון, התייחס למעמד ואמר, "הישג היסטורי זה לא היה יוצא אל הפועל ללא אצילות הנפש יוצאת הדופן של התורמים ומשפחותיהם. וללא שיתוף הפעולה של המרכז הלאומי להשתלות, שמלווה את המשפחות התורמות בצעדים הקשים והחשובים האלה. אנו מרכינים ראש בהודיה עמוקה למשפחות שבחרו לבצע את המעשה האצילי והקדוש ביותר שניתן להעלות על הדעת - הענקת חיים לאחרים מתוך השבר העמוק והאובדן הכבד ביותר. היכולת להושיט יד ולהציל נפשות ברגעים של טרגדיה תהומית היא עדות לכוח הנתינה והערבות ההדדית בחברה הישראלית, והיא זו שמאפשרת לנו בבילינסון להמשיך ולחולל ניסים מדי יום".

ד"ר אסנת ליבנה-שטרייכמן, מנהלת מכון הריאות, הוסיפה: "בכל השתלה כשאנו מתקשרים לבשר למטופל שיגיע להשתלת הריאות, ההתרגשות שאדם יקבל חזרה אוויר לנשימה ולמעשה חיים, תמיד מלווה עם כאב כי האובדן של משפחה אחת הוא החיים של משפחה אחרת. התרומה האצילית והמרגשת של משפחת הלוחם עשהאל באב"ד ז"ל העניקה חיים חדשים לעמרם"..

מנהל המחלקה לכירורגיית חזה ד"ר יורי פייסחוביץ אמר: "זהו רגע של גאווה עצומה, לא רק עבור בית החולים אלא עבור מערכת הבריאות הישראלית כולה. ההישג הוא פרי עבודה מאומצת של צוותים רב-תחומיים שעובדים ללא לאות כדי להציל חיים וצוברים מיומנויות וניסיון שמשפר עוד יותר את היכולות שלנו".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, חתם: "במשך שנתיים עשהאל באב"ד הי"ד התעקש פעם אחר פעם לצאת, להילחם ולהגן על מדינת ישראל. תחילה ביהודה ושומרון, ובהמשך ברצועת עזה. הוא סירב לקבל 'לא' כתשובה, ויצא להציל חיים. גם לאחר פטירתו הטרגית, איבריו ממשיכים להציל חיים. עשהאל הוא הנופל ה-60 במועצה האזורית בנימין, ומייצג דור של לוחמים שפעלו במסירות, באחריות ובאהבת הארץ - זוהי הרוח שמביאה איתה בנימין: אנשים שמזנקים אל הקרב להציל חיים, גם במחיר חייהם שלהם. אשרינו שזכינו בבנים שמצילים חיי אדם - בחייהם ובמותם".