קבוצת הישראלים שנתקעה בלליבלה שבצפון אתיופיה בעקבות ההסלמה הביטחונית באזור חולצה אתמול והיום (רביעי) באמצעות מסוקים, בתום שלושה ימים של מאמצים.

ממשרד החוץ נמסר כי המסוקים העבירו את הישראלים לאזור בטוח, שממנו הם צפויים להמשיך לעבר הבירה אדיס אבבה.

מבצע החילוץ יצא לפועל לאחר פעילות של שר החוץ גדעון סער, משרד החוץ ושגרירות ישראל באדיס אבבה, שקיימו מגעים ותיאום עם גורמים באתיופיה.

במשרד החוץ הודו לרשויות האתיופיות ולגורמים הנוספים שסייעו במבצע. השגרירות ומשרד החוץ ימשיכו ללוות את הקבוצה עד להגעתה בבטחה לאדיס אבבה.

מוקדם יותר השבוע דווח כי כ-20 ישראלים וכ-30 אזרחים זרים נותרו בלליבלה ללא אפשרות לצאת מהעיר, בעקבות התחדשות הקרבות בין כוחות הממשלה למיליציות חמושות.

המצב הביטחוני הביא להפסקת הטיסות באזור, בעוד הנסיעה בדרכים היבשתיות נחשבה למסוכנת. כתוצאה מכך נותקו למעשה דרכי היציאה מהאזור לכיוון אדיס אבבה.

הישראלים שנתקעו במקום דיווחו גם על שיבושים באספקת החשמל ועל מחסור בכסף מזומן.

ברקע ההסלמה דווח על קריסת הסכם השלום מ-2022 ועל הקמת ברית של ארגונים חמושים הפועלים נגד השלטון המרכזי.

מוקדם יותר דווח גם על קבוצה נוספת של כ-20 ישראלים שיצאה ממחוז תיגראי ונתקעה בדרכה, כאשר מיקומה המדויק טרם הובהר.