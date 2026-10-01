"בר תמיד בידיים של בורא עולם": בר קופרשטיין סיפר על האמונה שגילה בשבי

שנה בדיוק לאחר שחרורו משבי חמאס ברצועת עזה, הגיע היום (חמישי), ערב הושענא רבה, שורד השבי בר קופרשטיין לביקור בסוכתו של יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר.

קופרשטיין הגיע למפגש עם הוריו, טל וג'ולי, ועם ידידת המשפחה הרבנית ריקי סיטון. בני משפחת אשר סיפרו לו כי במהלך השנתיים שבהן הוחזק בשבי הקדישו תפילות לשחרורו ולשחרורם של יתר החטופים.

במהלך המפגש שיתף קופרשטיין את הנוכחים בסיפור הצלתו ובאמונה בבורא שלדבריו גילה במהלך שהותו במנהרות חמאס בעזה. הוא הציג בפני ח"כ אשר את הסלוגן המזוהה עמו, "בר בידיים של בורא עולם", ואת הכינוי "שורד האמונה".

אביו, טל קופרשטיין, הודה לאשר על פעילותו לצד המשפחה במהלך המאבק לשחרור בנו, בין היתר בוועדות הכנסת ומול הרשויות.

אשר סיפר כי בתו תמר קיבלה על עצמה להתפלל לשחרורו של בר. במהלך המפגש היא הקריאה את נוסח התפילה, ובני המשפחה סיפרו כי אף שלא הכירו אותו באופן אישי בתקופת השבי, הוא היה בליבם. לדבריהם, המפגש עמו כאדם חופשי היה עבורם סגירת מעגל.

במפגש השתתף גם איש התקשורת ישראל כהן, שליווה משפחות חטופים ושורדי שבי מאז 7 באוקטובר. כהן אמר כי קופרשטיין ושורדי שבי נוספים הפכו בעיניו לסמל של התעוררות רוחנית ואמונה, וטען כי הדבר בא לידי ביטוי גם בהשתתפות צעירים בסליחות ובקבלות רוחניות.

במהלך השיחה הזכירו הנוכחים גם את ביקורו של קופרשטיין אצל ראש הישיבה הרב משה הלל הירש לאחר שחרורו. בביקור ההוא סיפר קופרשטיין על הניסים שליוו אותו, והציג כובע שעליו נכתב: "בר תמיד בידיים של בורא עולם".